Haar highlights: de do’s en don’ts

Laatst geüpdatet op maart 20, 2024 by Redactie

Het bijhouden van haartrends is niet alleen lastig, maar ook hectisch. Toch willen vele mensen minstens één keer highlights in het haar! Highlights geven je een heel andere look en aantrekkingskracht, voegen meer dimensie toe en laten een nieuwe kant van jezelf zien. Haar highlights zijn een geweldige optie als je niet van plan bent je kapsel te veranderen, een complete make-over te doen of al je haar te kleuren. Ze zijn heel handig als je je haar gewoon op een veel eenvoudigere manier aantrekkelijker wilt maken.



Hoewel het een eenvoudig proces is, zijn er een paar dingen waar je specifiek op moet letten als je van plan bent om highlights te nemen. Om te beginnen is het moeilijker om te beslissen welke kleur, of beter gezegd welke tint je kiest en hoe het je aanvult, dan het proces zelf! En het andere deel is – onderhoud. Er is een algemene misvatting dat als je eenmaal de highlights hebt, je klaar bent om te gaan. Dat is volkomen onjuist. Gekleurd haar heeft altijd extra aandacht en verzorging nodig om het in stand te houden. Hieronder volgen de do’s en don’ts als het gaat om het kiezen en onderhouden van haar highlights!

Do’s:

Plaatsing van strepen

Het is heel belangrijk om te weten dat de plaatsing van de strepen op je haar er in wezen voor zorgt dat het er over het algemeen goed uitziet. Vooral bij fellere kleuren is het beter om dikkere stukken en donkere strepen bij de haarwortels te krijgen. Dit betekent dat de helderdere kleuren altijd rond het gezicht moeten zitten, wat je helpt om het in te kaderen, en het zal altijd opvallen in het zonlicht. Evenzo moet het schaars en donker zijn bij de wortels om de highlights nog meer te laten opvallen.

Hoeveelheid kleur

Het belangrijkste verschil tussen highlights en het volledig kleuren van je haar is de hoeveelheid kleur die je gebruikt. Als je je haar overbelicht laat lijken, lijkt het alsof je haar versleten is en vertoont het helemaal geen strepen, wat het meest aantrekkelijke deel van highlights is. Verschillende mensen hebben verschillende huidtinten, haartypes, natuurlijke kleuren, enz. Daarom is het belangrijk om de strepen precies goed te krijgen, zodat het een aanvulling is op je algehele look. Een verschillend aantal highlights toont een significante verandering in de diepte, toon en volume.

De juiste kleur kiezen

Het wordt vaak aanbevolen dat je highlights krijgt van een kleur die goed en soepel past bij je natuurlijke haarkleur. Als je bruin haar hebt, past beige goed. Evenzo, als de basiskleur van je haar neutraal is, kun je kiezen voor elke andere kleur die consequent een toon zet. Er moet altijd een contrast zijn tussen je huidskleur en je kleurkeuze.

Onderhoud

Het belangrijkste onderdeel van elke vorm van behandeling van je haar, niet alleen highlights, is het onderhouden ervan om het meest blijvende effect te hebben. Het gebruik van de juiste soort conditioners en shampoos verlengt de effecten van de highlights en behoudt de glanzende strepen. Hier zijn een paar tips om je haar te onderhouden na het highlighten:



– Was het haar met normaal water. – Laat je haar niet zo vaak kleuren. – Gebruik geen harde conditioners. – Gebruik geen sterke basisshampoo.

Don’ts

Meerdere kleuren

De meest aansprekende highlights zijn die die naadloos opgaan in je natuurlijke haarkleur en huidskleur. Het tegelijkertijd toevoegen van te veel kleuren voegt ook meerdere dimensies toe aan je haar en heeft een aanzienlijke invloed op de diepte, het volume en de toon van je haar. De meest ideale methode is om twee kleuren tegelijk te gebruiken, één voor de highlight die je gezicht omkadert en de andere voor de uitgroei. Als je te veel kleuren gebruikt, ziet je haar er ook erg onnatuurlijk en overbewerkt uit.

Haar producten

Er zijn een aantal producten die je helpen je haar te onderhouden nadat je het behandeld hebt. Maar het is ook belangrijk om te weten hoeveel van die producten je moet gebruiken. We raden aan om je haar niet te vaak met shampoo te wassen, maar twee keer per week zou voldoende moeten zijn. Zorg ervoor dat je conditioner gebruikt elke keer dat je het wast. Vermijd het gebruik van sterke shampoos, omdat deze de kleurstofpigmenten uit het haar kunnen verwijderen. Gebruik niet te veel haarlak, omdat dit de highlights kan beschadigen.

Zeer lichte kleuren

De kleuren die je kiest, moeten altijd de basiskleur van je haar aanvullen en ook een accent geven. Je kleuren moeten ervoor zorgen dat je altijd opvalt. Als je zeer lichte kleuren kiest, krijg je een erg saaie en bleke uitstraling en zien de accenten er vervaagd uit. We raden je aan een kleur te kiezen die misschien wel drie tot vier tinten lichter is dan je basiskleur.

Zeer warm water

Hoewel je kunt genieten van een lange warme douche, is het niet aan te raden als je je haar recent hebt laten kleuren. Heet water opent je haarschubben, wat de kleur gaat uitwassen als je een shampoo en conditioner gebruikt. Door weinig lauw water te gebruiken en uit te spoelen met koud water na het conditioneren, wordt het vocht in het haar vastgehouden en krijg je een langdurig effect.