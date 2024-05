Haartrends 2024 van Intercoiffure Mondial: “The Age of Elegance”

Laatst geüpdatet op mei 30, 2024 by Redactie

Intercoiffure Mondial presenteerde haar nieuwe collectie voor 2024 “The Age of Elegance”. Er werden vier haartrends 2024 uitgebracht: Pure White, Conscious Traveller, Blissful Blue, Orange Crush. Met deze baanbrekende modestatements verklaart Intercoiffure Mondial: De post-pandemische gekte is voorbij – welkom in “The Age of Elegance”.



Elegantie is een kwestie van levenskunst – het gaat om een ​​voortreffelijke smaak die lang meegaat en bijzonder duurzaam en gecultiveerd is. Hier is minder meer. Het gaat niet om iets snel willen hebben of om het allerbeste met een blingbling-effect. Slow fashion is aan de orde van de dag. Het wereldwijde Fashion Team van Intercoiffure Mondial is vanuit de vier hoeken van de wereld samengekomen om een ​​kunstzinnige nieuwe collectie te creëren. Onder leiding van hun vice-president Markus Herrmann hebben ze “The Age of Elegance” gecreëerd: “Het is altijd een indrukwekkende ervaring voor mij: onze Fashion Directors uit zeven regio’s brengen hun zeer verschillende trendvisies met zich mee – allemaal interpreteren ze de specificaties die Ik heb eerder samen met onze artistiek directeur Elmarie Lignier ontwikkeld”, zegt Herrmann. “Het is voor mij een eer en een groot genoegen om de individuele haarkunstenaars tot een team te vormen. Ons doel is om een ​​diverse trend te creëren voor alle landen en niet slechts voor één regio van de wereld. En: we werken aan het maken van een Intercoiffure stijl herkenbaar – onze huisstijl moet zichtbaar zijn in het soort fotografie, kleding en haarkunst.”



De vier trendlooks van Intercoiffure Mondial zijn creatief, mondiaal en mooi en maken van vrouwen en mannen over de hele wereld elegante trendsetters. Zoals modeontwerper Yves Saint Laurent ooit zei: “Mode vervaagt, stijl duurt eeuwig”.

Lees ook: Dit is hoe variëren met haar jouw uitstraling kan verbeteren!

De stemmingen voor de collectie “The Age of Elegance” 2024:

Pure White is minimalistisch, puur en klassiek. Na Covid beleefden we een ‘party-tijdperk’ met sexy trends als de micro-minirok en opvallende uitsneden die graag voor overdreven opschudding zorgden. De Pure White omarmt deze weelde, maar is geëvolueerd naar een sensuele maar toch klassieke esthetiek.

Conscious Traveler presenteert zichzelf met stijlen die een vleugje etnisch en safari bevatten – het draait allemaal om duurzaamheid en ecologisch bewustzijn. Natuurlijkheid en zorg maken deel uit van de Bewuste Reiziger levenswijze. Bewust, ethisch, duurzaam, lokaal, biologisch, diervriendelijk, veganistisch – hoe je het ook noemt, het is belangrijk om je zorgen te maken over waar de kleding en mode vandaan komen, wie ze heeft gemaakt en hoe veel energie en hulpbronnen gestoken zijn in het kweken en produceren ervan.

Blissful Blue maakt indruk met zijn vitaliteit, levendigheid en geaccentueerde texturen. Sterke blues stimuleren helder denken, terwijl lichtere, zachtere blues de geest kalmeren en de concentratie bevorderen. Het is een opmerkelijk elegante kleur. Wij kunnen geen genoeg krijgen van deze kleur, en ontwerpers ook niet.

Orange Crush zijn expressieve looks met volume en weelderige kleuren. In de mode werden bruin, oranje en paars beschouwd als de hippe kleuren van de jaren zeventig. De aardse en natuurlijke tinten zijn nu milder en lichter. Oranje is een sterke en energieke kleur en doet verlangen naar de zomer.

Credits The Age of Elegance, Intercoiffure Mondial©