Haaruitval genezen of voorkomen? Hier zijn de top 3 adviezen!

Laatst geüpdatet op december 6, 2022 by Redactie

Talrijke oorzaken, waaronder genetica, veroudering, ziekte en zelfs stress, kunnen bijdragen aan haaruitval. Vooral wanneer je veel haar verliest kan dat heel vervelend zijn. We weten hoe belangrijk mooi haar kan zijn voor het gevoel van zelfvertrouwen. Er bestaan vandaag de dag veel technieken om haaruitval te stoppen en de groei van nieuw haar te bevorderen. Dit artikel bevat enkele van de krachtigste behandelingen tegen haaruitval die momenteel op de markt zijn. De ideale blog om te lezen als je je zorgen maakt over haaruitval en meer wilt weten over mogelijke behandelingen!

Verschillende soorten medicijnen

Om haaruitval te stoppen zijn er verscheidene medicijnen beschikbaar. Deze medicijnen veranderen bijvoorbeeld de werking van je hormonen of verhogen de bloedtoevoer naar de haarzakjes. Eén zo’n medicijn dat de bloedvaten verwijdt en wordt gecategoriseerd als een vasodilator is minoxidil. Als oraal geneesmiddel werd minoxidil eerst gebruikt voor de behandeling van hoge bloeddruk. Sommige gebruikers van het medicijn merkten een (toen) ongewenste bijwerking van haargroei op. Sindsdien wordt het geneesmiddel voorgeschreven als behandeling van haaruitval, omdat uit onderzoek is gebleken dat het haaruitval voorkomt en soms zelfs de haargroei kan stimuleren. Je gebruikt het door het medicijn op je hoofdhuid te wrijven.

Een ander medicijn dat de haargroei kan bevorderen is finasteride. Een medicijn genaamd finasteride voorkomt haaruitval door de werking van het hormoon DHT te remmen. Het lichaam maakt minder van dit hormoon aan, waardoor de haarzakjes minder snel krimpen. Op plaatsen waar het haar eerder was gestopt met groeien, maakt dit nieuwe groei mogelijk. Op de kale kruin werkt het zeer goed. Deze medicatie kan echter alleen op recept worden verkregen vanwege de mogelijke negatieve effecten. Daarom moet je dit middel zorgvuldig met jouw behandelend arts bespreken voordat je het gebruikt.

Haarimplantatie

De beste methode om haar terug te laten groeien op plaatsen waar het verdwenen is, is ongetwijfeld de bekende haarimplantatie. De chirurgische behandeling heeft bijna geen negatieve effecten, helaas is het wel een stuk duurder en tijdrovender dan het gebruik van medicijnen. In het gebied waar de haarzakjes gezond zijn, worden de haarzakjes uit het “donorgebied” verwijderd en naar het slechte ‘ongezonde’ gebied getransplanteerd. Binnen zes tot twaalf maanden na de operatie hechten de gezonde haarzakjes zich aan hun nieuwe plek en is de haargroei volledig hersteld.

Selecteer de beste kliniek

Maak altijd een afspraak met een arts als je vragen hebt over haaruitval of bezorgd bent over kaalheid. Om de beste resultaten te krijgen en weer te genieten van een volle haardos, is het noodzakelijk om professionele begeleiding te zoeken en alleen met de beste specialisten te werken.