Haarverzorging do’s & dont’s die iedereen moet weten

Er zijn een paar grote haarverzorgingsfouten die we vaak over het hoofd zien en waar we ons niet bewust van zijn, waardoor je misschien meer stress krijgt dan nodig is. We leven in een tijd van zelfexpressie en je haar is je kroon op het werk, dus laat je niet vangen door de kleine blunders die we allemaal maken. We helpen je hier de weg naar gelukkig haar te vinden, en delen enkele tips.

Verdeel als een pro

Begin met het verdelen van het haar vanaf de bovenkant, dan de zijkanten, en werk naar beneden toe. Afhankelijk van hoe vol je haar is, moet je streven naar 5-8 secties. Ga zo breed als je haarborstel, want hiermee kun je het haar doorborstelen zonder in de war te raken met de andere secties.

Scrunch & Go

Wanneer je je haar handdoekdroogt, moet je je haar niet zomaar schudden in de handdoek, omdat je haarschubben dan gaan trillen. Door je haar in de handdoek te wrijven zal kroezen ontstaan. Wikkel je haar gewoon in de handdoek en druk het haar naar beneden om het overtollige water te verwijderen. Onthoud dat je je haar moet temmen!

Gebruik haarolie

Zorg er bij het aanbrengen van de haarolie voor dat het product gelijkmatig in je handen wordt verdeeld. Begin halverwege de lengtes en werk naar de punten toe. Gebruik wat er over is en om de springende haartjes een beetje te temmen. Ga door met een lichte aanraking alsof je haar unicornhaar is, je wilt niet te hard drukken – wees voorzichtig!

Verspil geen product

De eerste shampoo zal altijd minder schuim produceren. De beste manier om de shampoo te activeren is door een kleine hoeveelheid water toe te voegen, die door het vet heen snijdt. Het is een veelgemaakte fout om meer shampoo toe te voegen om het langer mee te laten gaan, maar je zal het product verspillen.

Vergeet de haarspray niet

Als je haarrollers gaat gebruiken, spray dan elke haarlok voordat je deze in de roller doet. Dit zorgt ervoor dat het product gelijkmatig wordt verdeeld, waardoor je een veel betere grip en afwerking krijgt. Je kunt je haar sprayen als alle rollers op hun plaats zitten als je wilt, maar overdrijf het niet.

As je wat OOMPH aan je blow dry wilt toevoegen, draai je je haar ondersteboven en spray het met haarlak. Je kunt dit gemakkelijk bereiken door je hoofd naar voren te kantelen.