Handige tips voor de eerste keer naar de basisschool

Laatst geüpdatet op juni 21, 2023 by Redactie

Gaat je kleintje na de zomervakantie naar de basisschool dan breekt er een spannende periode aan voor zowel ouder als kind. Voor de meeste kinderen is het vaak even wennen, dit is ook logisch want je kind komt ineens in een nieuwe omgeving terecht, er staat een onbekende juf of meester voor de klas en er is een hele groep met leeftijdsgenootjes. Een heleboel nieuwe indrukken en daarom is een goede voorbereiding zeker van belang en hieronder kun je handige tips lezen hoe je het voor jezelf en je kleintje wat makkelijker kan maken.

Zorg voor een goed voorbereiding

Het begint allemaal met een goede voorbereiding. Vaak is de overgang naar de kleuterklas minder groot wanneer je kind al naar een dagopvang of peuterspeelzaal is geweest. Het is belangrijk om je kind goed voor te bereiden en te vertellen wat hij of zij kan verwachten op school. Je kunt eventueel gebruik maken van leuke voorleesboeken met het thema basisschool, bijvoorbeeld ‘Kleine beer gaat naar school’. Op de meeste scholen is het ook mogelijk om je kind een aantal ochtenden mee te laten draaien, zo kan hij of zij langzaam maar zeker een beetje wennen.

Wat moet je kind kunnen voor de basisschool

Voordat je kind naar de basisschool gaat is het belangrijk dat je kind een aantal dingen kan. Begin op tijd met het zelfstandig maken van je kind en doe dit zeker niet op het allerlaatste moment. Zo is het erg handig wanneer je kind zelfstandig een jas en schoenen aan kan trekken. Zorg dat je schoenen aanschaft, bijvoorbeeld met klittenband, die makkelijk aan te trekken zijn. Ook wordt er verwacht dat je kind zelfstandig naar de wc kan en uiteraard zindelijk is. Heeft je kind soms toch een ongelukje, geef dan altijd een setje reserve kleding mee in de rugtas.

Welke schoolspullen moet je aanschaffen?

Er zijn een aantal spullen die je kind nodig heeft wanneer hij of zij naar de basisschool gaat. Dit kan uiteraard per school verschillend zijn maar een rugtas met een beker, fruitbakje en lunchtrommel is vrij standaard. Het is handig om de spullen zoals een beker, fruitbakje en lunchtrommel te voorzien van naamstickers, zo voorkom je dat de spullen kwijtraken.



Op bepaalde scholen moeten kleuters ook een gymtas meenemen met gymkleding zoals een shirt, korte broek en gymschoenen. Zorg weer dat je gymschoenen koopt die makkelijk aan en uit kunnen zodat je kind dit zelfstandig kan doen.

Zorg voor voldoende rust

Vooral de eerste weken naar de basisschool gaan kost enorm veel energie, je kind krijgt ontzettend veel nieuwe indrukken en dat moet verwerkt worden. Let daarom in deze weken extra op rust en regelmaat, zorg dat je kind op tijd naar bed gaat. Geef je kind ook de kans om soms even op adem te komen door rustmomenten in te bouwen en vermijd vooral deze eerste weken nieuwe activiteiten.



Is je kind bijvoorbeeld wat meer aan het huilen, wat opstandig en hangerig, dan weet je wat de oorzaak is en geef je kind de ruimte door begrip te tonen. Gezien je kind vaak nog niet leerplichtig is, is het ook helemaal niet erg om je kind af en toe nog even een middag of een dagje thuis te houden om even bij te tanken.



Door een goede voorbereiding, te zorgen voor voldoende zelfstandigheid en rust is de overgang naar de basisschool voor zowel het kind als ouder zeker goed te doen!