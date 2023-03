Happy Easter: zo zorg je voor een vrolijke én stijlvolle eettafel

Laatst geüpdatet op maart 29, 2023 by Redactie

Pasen is één van die momenten in het jaar waarbij de eettafel een flinke make-over krijgt. Van pastelkleurig servies tot gedraaide kaarsen; met deze vrolijke paas-items van Primark is jouw brunchtafel of picknick-setting helemaal klaar!

Blij ei

Eieren versieren, eieren zoeken en eieren eten: een ei hoort erbij! Eierdoppen mogen dan ook niet ontbreken op jouw brunchtafel. En zeg nou zelf, deze pastelkleurige varianten zijn toch gezellig? Ze zijn beschikbaar in het geel, wit en roze. Ook leuk om te mixen dus!



De Egg Cups zijn te koop voor € 2,- per stuk

Super bowls

Deze gezellige schaaltjes in de vorm van een madeliefje zorgen voor een feestje op tafel, maar maken je ook direct vrolijk wanneer je vroeg in de ochtend een bakje yoghurt eet. De schaaltjes zijn beschikbaar in de kleuren groen, oranje en roze. Dol op matching servies? Er zijn ook madelief-bordjes beschikbaar.



De Daisy Pinch Bowls zijn € 5,- per stuk

Tafeltje dekje

Een goed tafelkleed geeft je tafel meteen een upgrade. Deze geblokte variant met een klein bloemdetail zorgt voor een fris lentegevoel en is de perfecte basis voor alle ontbijtjes en brunches die nog gaan plaatsvinden. Flower power!



De Green Floral Table Cloth is te koop voor € 12,-

Voor de knoeiers

Deze servetten zijn bijna te leuk om vies te maken. Gelukkig mogen ze in de wasmachine en kunnen ze dus eindeloos veel rondes mee! Zo is het een stuk minder erg om te knoeien.



De Scalloped Napkins zijn per twee te koop voor € 4,-

Do the twist!

Lila is hot and happening! Zeg je lila, zeg je lente. Deze zeer gewilde gedraaide kaarsen zijn een feest voor het oog. En met zo’n zacht prijsje als deze kun je ze avondenlang laten branden.



De Lilac Twisted Dinner Candles zijn per twee te koop voor € 1,80

Het ‘kan’ niet op!

Deze kan met lieflijke bloemetjes is niet alleen leuk op de eettafel met een lekker sapje erin. Zet er een bos bloemen in en je hebt een geïmproviseerde vaas! Heeft het aanrecht nog een plekje over? Dan is de kan ook prima te gebruiken als opbergplaats voor je pollepels. Multifunctioneel!



De Floral Jug is te koop voor € 12,-

Prachtige placemats

Met een placemat onder een bord zorg je meteen voor een stijlvolle aankleding van je tafel. Deze rotan placemat staat leuk bij vrolijke kleuren, maar ook zeker bij tijdloos servies in een neutraler kleurenpalet!



De Detail Rattan Placemat is te koop voor € 5,-

Voor altijd

Dit tijdloze, chique servies misstaat niet tijdens de Paasdagen en is net zo leuk voor je doordeweekse diners en ontbijtjes. De set bestaat uit verschillende borden, schaaltjes en mokken. Eet smakelijk!



De Scalloped Dinner Plate is te koop voor € 6,-