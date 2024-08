Happy Spirit Days 2024: Bewustwording & Happiness

Laatst geüpdatet op augustus 15, 2024 by Redactie

Familieopstellingen, klankschaalsessies en beroemde DJ Harold van Lennep achter de draaitafels. Happy Spirit Days is het festival dat bewustwording en inzicht moeiteloos combineert met happiness en genieten. Op vrijdag 16, zaterdag 17 en zondag 18 augustus staat Landgoed Op Hodenpijl weer helemaal in het teken van motiverende workshops, inspirerende sprekers en onvergetelijke optredens. Drie dagen vol feelgood met verbinding als overkoepelend thema. Hier kunnen zowel beginners als gevorderden op een ontspannen en down to earth manier ervaringen opdoen – van cacaoceremonie tot ademwerk en van yin yoga tot ecstatic dance. Uiteraard onderscheidt het festival zich ook deze zesde editie door de ongekend goede line-up met bekende en nieuwe sprekers, workshops, de laatste trends en meer muziek dan ooit.

Nog groter uitgepakt

Toegankelijk en vol diepgang, mindful en inspirerend, spiritueel en wetenschappelijk: Happy Spirit Days heeft dit jaar ‘verbinding’ als thema. Want of het nu gaat om spreker en luisteraar, lichaam en geest, anderen en jezelf – alles bestaat in connectie tot elkaar. Op het landgoed wordt nog groter uitgepakt, met een nieuwe tent waar muziek en optredens centraal staan. En het terrein strekt zich uit. Je hand laten lezen, tarotkaarten laten leggen of een healing henna tattoo laten zettten kan aan de andere kant van het water. Dieper in het bos vind je de healing ground voor een nog dieper niveau van verbinding. Een sfeervolle plek om na te praten, te luisteren en contact te leggen. Zo wordt verbinding maken met jezelf, ook verbinding maken met elkaar. En zo maakt Happy Spirit Days de zomer al jaren nog net dat beetje mooier.

Gevarieerd programma

Kennismaken met de magie van de verdwenen beschaving van Atlantis? Het kan tijdens de workshop van Petra Swart. Je hart openen met behulp van oude verhalen? Kies voor een familieopstelling in sprookjesvorm onder leiding van Adinda Verbanck. Spreekt Hemeltaal je aan? Volg dan de workshop van psychologe, medium en schrijfster Bonnie Bessem en kom weer in contact met wie je echt bent. Ook mantra’s zingen, inzicht krijgen in kwantumfysica en een kundalini awakening staan op het uitgebreide en gevarieerde programma. Er worden weer mannenworkshops gegeven, terwijl Hermelijn van der Meijden zich specifiek richt op de vrouwelijke kracht. Jennifer Ann en Shaz & The Medicine Man begeleiden mystieke cacaoceremonies en bekend schrijver Geert Kimpen geeft lezingen waarvoor het enthousiasme tot ver buiten de zaal te horen is.

Happy Spirit-guide

Muziek is er dit jaar volop. Bij de Happy Bazaar komt een Open Podium met een mooie en muzikale programmering. Naast de diverse workshops zijn er verder meer activiteiten zonder inschrijving om spontaan aan deel te nemen, waaronder verschillende intieme samenkomsten in de kota. Ook is er voor holistische gezondheid veel aandacht: expert en mycotherapeut Peter van Ineveld verzorgt een duik in de wereld van plantmedicijnen en natuurgeneeskundig therapeut Marjolein Berendsen inspireert om weer bij je pure essentie te komen. Nog geen 25? Dan is er voor jou een speciaal avondprogramma, inclusief twee workshops naar keuze en een DJ op vrijdag- of zaterdagavond. Tijn Touber, Happy Spirit-guide van het eerste uur, verzorgt die avond de openingsceremonie en maakt daarmee het pakket compleet.





Happy Spirit Days vindt plaats op Landgoed Op Hodenpijl en is goed bereikbaar, zowel met openbaar vervoer als per auto. Voor meer info & tickets happyspiritdays.nl.