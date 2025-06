Happy Spirit Days festival

Laatst geüpdatet op juni 23, 2025 by Redactie

Familieopstellingen, Ayurvedische klankschaalsessies, meedoen met de Kundalini Energy Activation, je kennis verdiepen over krachtplekken, de ware rol van emoties leren kenen, een cacao- of blauwe lotus ceremonie beleven, leren manifesteren, anders ademhalen en nog heel veel meer. Happy Spirit Days is het festival dat bewustwording en inzicht moeiteloos combineert met happiness en genieten. Op vrijdag 29, zaterdag 30 en zondag 31 augustus staat Landgoed Op Hodenpijl weer helemaal in het teken van motiverende workshops, inspirerende sprekers en onvergetelijke optredens. Drie dagen vol feelgood met verbinding als overkoepelend thema. Hier kunnen zowel beginners als gevorderden op een ontspannen en down to earth manier ervaringen opdoen. Uiteraard onderscheidt het festival zich ook deze zevende editie door de ongekend goede line-up met bekende en nieuwe sprekers, workshops, de laatste trends en meer muziek dan ooit.

Nog groter uitgepakt

Toegankelijk en vol diepgang, mindful en inspirerend, spiritueel en wetenschappelijk: Happy Spirit Days heeft dit jaar wederom ‘verbinding’ als thema. Want of het nu gaat om spreker en luisteraar, lichaam en geest, anderen en jezelf – alles bestaat in connectie tot elkaar. Op het landgoed wordt nog groter uitgepakt, met een nieuwe tent waar muziek en optredens centraal staan. En het terrein strekt zich uit. Je hand laten lezen, tarotkaarten laten leggen of een healing henna tattoo laten zettten kan aan de andere kant van het water. Dieper in het bos vind je de healing ground voor een nog dieper niveau van verbinding. Een sfeervolle plek om na te praten, te luisteren en contact te leggen. Zo wordt verbinding maken met jezelf, ook verbinding maken met elkaar. En zo maakt Happy Spirit Days de zomer al jaren nog net dat beetje mooier.

Happy Spirit-guide

Muziek is er dit jaar volop. Bij de Happy Bazaar komt een Open Podium met een mooie en muzikale programmering. Naast de diverse workshops zijn er verder meer activiteiten zonder inschrijving om spontaan aan deel te nemen waaronder mannen-, vrouwen- en drumcirkels in de kota, lopen over glas, wildplukwandelingen, het blotevoetenpad of het natuurlabyrint.

Happy Spirit Days

Happy Spirit Days 2025 wordt gehouden van vrijdag 29 tot en met zondag 31 augustus. Het festival vindt plaats op Landgoed Op Hodenpijl en is goed bereikbaar, zowel met openbaar vervoer als per auto. Voor meer info & tickets happyspiritdays.nl en ophodenpijl.nl.