Happydendron: kleurrijke blikvanger

De unieke bloemen van de Happydendron zijn wit met een dieppaarse rand en een geel hart. Ze maken van de tuinplant een vrolijke blikvanger die in mei en juni uitbundig bloeit. Behalve de driekleurige bloemen is er nog iets bijzonders aan de Happydendron. De plant is door de kweker geënt op een kalktolerante onderstam. Het komt er op neer dat je de Happydendron overal in de tuin een plekje kunt geven. Je hoeft je dus niet af te vragen of je wel het juiste type tuingrond in de border hebt. Dat is een groot verschil met andere Rhododendrons, want die zijn zuurminnend en stellen specifieke eisen aan de bodemsamenstelling.

Sterk

Geef de Happydendron een plekje in de zon of halfschaduw. De plant behoudt het hele jaar zijn groene blad en is winterhard. Omdat het zo’n sterke plant is, hoef je weinig te doen om ‘m in conditie te houden. Uiteraard geef je tijdens een periode van droogte water. Om een rijke en lange bloei te stimuleren geef je in het voorjaar (april) wat plantenvoeding. Als je in juli (na de bloei) de uitgebloeide bloemen weghaalt, dan vertakt de Happydendron extra goed. Je krijgt zo een mooi compacte struik die het volgend seizoen opnieuw tot bloei komt. Snoeien is niet echt nodig, hoogstens als je de plant weer in model wil knippen. Je kunt dat dan het beste gelijk na de bloei doen. Liever niet in het voorjaar want het is immers zonde om knoppen weg te halen. Je wilt liever genieten van die unieke kleurenpracht!



Je kunt de Happydendron als haag toepassen of als solitair in de border. Ook op balkon of terras doet de plant het goed.



De Happydendron is verkrijgbaar bij tuincentra en webwinkels vanaf € 35.



Fotocredit: Happydendron