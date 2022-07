Hardballing: De meest eerlijke vorm om elkaar te leren kennen

Weten wat je wilt is voor veel mensen bijzonder aantrekkelijk. Maar om die vastberadenheid op de eerste date te laten zien, is ook een zekere mate van moed nodig. Het zogenaamde “hardballing”, een directe vorm van communicatie, is precies wat een trend aan het worden is. Degenen die op zoek zijn naar een partner hebben dit ook herkend en gebruiken steeds meer open en eerlijke communicatie om al voor de eerste date te zien of hun tegenhanger bij hen past. We leggen hier uit wat er achter dit fenomeen zit en of ‘hardballing’ zich op termijn ook gaat vestigen op de datingmarkt.

Wat bedoelen communicatiedeskundigen met de term “hardballing”?

“Hardballing” gaat over open zijn over je bedoelingen, verlangens en houdingen vanaf het begin. Ben ik op zoek naar een vaste relatie of gewoon een kort avontuur? Wil ik ooit een groot gezin of zijn kinderen uitgesloten voor mij? Alle onderwerpen die voor jou van belang zijn, dienen direct aan de orde te komen, zodat er achteraf geen misverstanden ontstaan ​​en iedereen weet waar hij aan begint. Trouwens, eerlijk vertellen aan de ander na een date als het niet past hoort er ook bij.

Voor wie is deze manier van kennismaken bijzonder geschikt?

Open en eerlijke communicatie is altijd belangrijk bij het daten. Bovenal moeten fundamentele verwachtingen, bijvoorbeeld of ik op zoek ben naar een vaste relatie of slechts een one-night-stand, zo snel mogelijk aan de andere persoon worden gecommuniceerd, zodat niemand verdrietig wordt of valse hoop wordt gewekt. Singles met weinig relatie-ervaring kunnen echter problemen hebben met deze methode. Ze moeten misschien eerst experimenteren voordat ze precies weten wat voor hen belangrijk is en waarnaar ze op zoek zijn. Ook kunnen degenen die een grote behoefte aan harmonie hebben, moeite hebben om direct en eerlijk te zijn, omdat dit de andere persoon kan kwetsen.

Waarom is deze methode pas onlangs zo populair geworden?

Corona heeft ons genoodzaakt veel thuis te zijn. Singles waren soms bijzonder eenzaam en willen geen tijd meer verspillen met mensen die niet bij hen passen. De druk op singles om snel succesvol te zijn is toegenomen. Tegelijkertijd hebben degenen die eerder met ‘compromispartners’ zijn geweest, als gevolg van Corona meer situaties meegemaakt, waarbij is aangetoond dat dergelijke relaties op de lange termijn geen geluk brengen. Met duidelijke aankondigingen is het nu te hopen dat dergelijke constellaties vanaf het begin kunnen worden vermeden.

Zijn er ook nadelen van “hardballing”?

Bij “hardballing” moet je oppassen dat de kennismakingsfase niet uitmondt in een sollicitatiegesprek. Daten gaat niet alleen over het vervullen van zoveel mogelijk punten op een lijst, het moet harmonieus zijn tussen mensen. Hoe jullie over elkaar denken is belangrijk – niet alleen dezelfde hobby’s of muzieksmaak.



Het grootste nadeel van “hardballing” is in het te snel uitsluiten van een potentieel geschikte partner omdat je op het eerste gezicht niet 100 procent bij elkaar past. Dit zijn misschien slechts oppervlakkige details die in een langere relatie gemakkelijk opgehelderd hadden kunnen worden. Wie er rotsvast van overtuigd is geen compromissen te willen sluiten, zal zeker moeite hebben om een ​​relatie aan te gaan. Want de uitdaging is om altijd compromissen te willen sluiten en er alleen voor te zorgen dat je vergelijkbare ideeën hebt als het gaat om de echt belangrijke punten.

Gaat romantiek niet verloren met zo’n directe communicatie?

Eerlijke en directe communicatie sluit romantiek niet uit, want wat is romantiek? Romantiek betekent in de eerste plaats dat je het liefdes- en relatiespel mooi verpakt. De een streeft naar de ander en probeert samen leuke situaties te beleven. Voor sommigen kan romantiek gepaard gaan met kaarslicht en prachtige muziek. Maar dat is alleen belangrijk als beide partners het zo zien en waardevol vinden. Dit is precies wat je te weten komt door “hardballing”.

Kan dit soort dating op de lange termijn de overhand hebben?

Deze vorm van daten heeft eigenlijk altijd bestaan. Alleen de term is nieuw. En persoonlijk vinden we deze trend veel beter dan “ghosting” of “benchen”, omdat beide de datingpartner veel langer laten lijden dan na een eerlijke en directe uitspraak als “hardballing”. En vooral bij online dating is open communicatie nodig om het kader te scheppen voor een solide partnerschap, vriendschap of informele kennis.