Hardlopen is meer dan een sport voor de meeste Europese lopers

Moeilijke weersomstandigheden, te moe voelen, het vinden van de beste schoen of de juiste uitrusting. Hardlopers worden geconfronteerd met veel hindernissen om gemotiveerd te blijven om de deur uit te gaan. Toch houdt 81% van de mensen in Europa van het gevoel dat ze hebben na het hardlopen, wil 87% van de hardlopers vaker gaan hardlopen en vindt 65% dat hardlopen meer is dan alleen maar een sport. Dit is het resultaat van een uitgebreid onderzoek* onder hardlopers in heel Europa in opdracht van Brooks Running – expert in prestatiegericht hardlopen – om belangrijke inzichten te krijgen in de gewoonten, motivaties en schoenvoorkeuren van hardlopers. Het onderzoek is gekoppeld aan de nieuwe wereldwijde Brooks campagne “Find YOUR Run”. De campagne is erop gericht om hardlopers van alle leeftijden en niveaus te helpen om hun beste schoenen en uitrusting te vinden, zodat er tenminste één hindernis minder is bij het vinden van de ultieme run.

Fysieke beweging is de belangrijkste reden voor hardlopen, gevolgd door het feit dat hardlopen helpt om de geest leeg te maken, dat het ‘me-time‘ biedt en mensen de kans geeft om meer tijd buiten door te brengen. De algehele welzijn verbeteren lijkt voor hardlopers net zo belangrijk te zijn als het opbouwen van hun fysieke welzijn. Het is dan ook niet vreemd dat bijna 9 van de 10 hardlopers vaker willen gaan hardlopen. Gen Z en Millennials hebben dit gevoel meer dan oudere generaties. 70% van de 55-plussers wil vaker hardlopen en 60% van de 65-plussers. Maar meer dan 85% van de jongere generaties wil meer hardlopen dan ze nu doen.



Niet elke hardloper is een liefhebber: 46% van de hardlopers houdt niet eens van hardlopen, maar doet het om te trainen. In de Benelux hebben de meeste mensen dit antwoord gegeven: 64% van de ondervraagden.

De voordelen van hardlopen

Hardlopen is een manier om fit te blijven en biedt tal van voordelen op het gebied van welzijn. Er zijn echter nog verschillende andere redenen waarom mensen ervoor kiezen om te gaan hardlopen. Meer dan 8 op de 10 hardlopers vinden hardlopen een van de meest prijsvriendelijke sporten, omdat je geen abonnement nodig hebt. Vooral vrouwen vinden dit een voordeel. Bovendien is hardlopen een duurzame sport. Dat vindt 82% van de hardlopers. De hardlopers waarderen ook het feit dat hardlopen altijd mogelijk is, ongeacht het tijdstip of de situatie.



Hoewel de meeste hardlopers dol zijn op hardlopen, stuiten heel wat hardlopers op obstakels als ze hun ideale run willen vinden. Bijna driekwart (71%) van de mensen vindt het moeilijk om comfortabele hardloopschoenen te vinden en 64% van de hardlopers vindt het moeilijk om hardloopschoenen in de juiste maat te vinden. Dit gebeurt het meest als mensen meer dan 20 km maar minder dan 30 km hardlopen.



Je bewust zijn van de ondergrond waarop je loopt, is ook belangrijk. Driekwart (75%) van de hardlopers is zich ervan bewust dat er verschillende soorten loopschoenen zijn voor verschillende soorten ondergrond, bv. asfalt versus onverharde wegen. En 61% van de hardlopers plant zelfs hun hardlooproutes om ervoor te zorgen dat ze de juiste uitrusting hebben voor de ondergrond die ze tegenkomen. De favoriete oppervlakken van hardlopers zijn bospaden, asfalt en voetpaden, onverharde wegen en grindwegen/paden.

Jouw eigen run vinden?

Als onderdeel van de wereldwijde campagne “Find YOUR Run” zet Brooks Running zich in om hardlopers van alle leeftijden en niveaus te helpen hun beste schoenen en uitrusting te vinden. Als je op zoek bent naar de perfecte hardloopschoenen, is het aan te raden om een professionele loopanalyse te laten doen. Dit is een service die de meeste hardloopwinkels in Europa aanbieden. Echter, 61% van de hardlopers heeft nog nooit professioneel advies ingewonnen om hun loopbeweging te analyseren, en slechts 39% heeft dat wel gedaan. Mensen die kortere afstanden lopen, nemen meestal geen professioneel advies. Deze campagne focust op hoe elke hardloper zijn eigen pad loopt, omdat geen twee mensen precies hetzelfde lopen. Naast training en persoonlijke hardloopdoelen hebben iemands mentale en fysieke toestand ook invloed op wat voor soort hardloopschoen het beste past.

BLX-lopers vinden fit en pasvorm moeilijker dan andere landen

Bovenop de Europese gegevens keken we ook naar specifieke cijfers in de verschillende regio’s. Van alle landen worden de BLX-lopers het meest beïnvloed door de weersomstandigheden, namelijk meer dan 8 op 10 lopers. 72% van de hardlopers in de BLX-regio heeft moeite om de perfecte pasvorm te vinden. Dat is hoger dan in alle andere regio’s. Meer belangrijke inzichten uit de Benelux:



Voor 67% van de BLX-lopers is hardlopen meer dan een sport en 87% van de hardlopers woonachtig in de BLX-regio zou vaker willen hardlopen.

Opvallend is dat vooral jongeren (18-25 jaar) liever maar één keer per week hardlopen. Andere leeftijdsgroepen lopen liever meer. Het is de enige regio waar lopers in deze leeftijdsgroep liever minder hardlopen dan andere leeftijdsgroepen.

Over het algemeen worden mannelijke hardlopers in de BLX-regio meer beïnvloed door externe factoren zoals temperatuur, weersomstandigheden en tijdstip van de dag dan vrouwelijke hardlopers. Alleen als het gaat om onveilig voelen, scoren vrouwelijke hardlopers hoger. Over het algemeen laten hardlopers in de BLX-regio zich veel meer beïnvloeden door externe factoren dan in andere landen.

Mannelijke hardlopers zijn actiever in het zoeken naar hardloopadvies dan vrouwelijke hardlopers. Het zijn echter ook de mannen die meer moeite hebben met het vinden van het perfecte paar hardloopschoenen en uitrusting.