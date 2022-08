Harry Styles met Love On Tour naar Nederland

Harry Styles komt volgend jaar terug naar Nederland! Op maandag 5 juni geeft de zanger een concert in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam dat in het teken staat van zijn Love On Tour wereldtournee. De reguliere kaartverkoop voor dit concert start vrijdag 2 september om 10.00 uur.

Op veler verzoek heeft internationale superster Harry Styles 19 nieuwe shows aangekondigd in Europa en daarnaast zijn er nieuwe shows toegevoegd in Austin, Chicago en São Paulo. De show in Peru is vanwege de grote vraag naar kaarten verplaatst naar een grotere locatie in Lima. De Love On Tour wordt geproduceerd door Live Nation, en bevat nu wereldwijd 83 internationale shows in 22 verschillende landen en doet in Noord-Amerika 44 gerenommeerde zalen aan, evenals 13 shows in Latijns-Amerika en 7 shows in Australië en Nieuw-Zeeland.



Na een uitverkochte arena-tour met 43 optredens in 2021 en twee speciale One Night Only shows in New York en Londen dit jaar, geeft de langverwachte tour die in het teken staat van zijn nieuwe album Harry’s House, fans toegang tot meerdere optredens in grote steden over de hele wereld. Het Europese deel van de 2023 tour wordt Harry’s eerste volledige stadiontour in Europa.

HARRY STYLES LOVE ON TOUR 2023 EU DATA:

Zaterdag 13 mei – Horsens, Denemarken– CASA Arena!

Woensdag 17 mei – München, Duitsland – Olympiastadion!

Maandag 22 mei – Coventry, UK – Coventry Building Society Arena!

Vrijdag 26 mei – Edinburgh, UK – BT Murrayfield Stadium!

Donderdag 1 juni – Parijs, Frankrijk – Stade De France!

Maandag 5 juni – Amsterdam, Nederland –Johan Cruijff ArenA!

Zaterdag 10 juni – Slane, Ierland – Slane Castle*!

Dinsdag 13 juni – Londen, UK – Wembley Stadium!

Woensdag 14 juni – Londen, UK – Wembley Stadium!

Dinsdag 20 juni – Cardiff, UK – Principality Stadium!

Zaterdag 24 juni – Werchter, België – Festivalpark!

Dinsdag 27 juni – Düsseldorf, Duitsland – MERKUR SPIEL-ARENA!

Zondag 2 juli – Warschau Polen – PGE Narodowy!

Woensdag 5 juli – Frankfurt, Duitsland – Deutsche Bank Park!

Zaterdag 8 juli – Oostenrijk, Wenen – Ernst-Happel-Stadion!

Woensdag 12 juli – Barcelona, Spanje – Estadi Olimpic Lluis Company!

Vrijdag 14 juli – Madrid, Spanje – Nuevo Espacio Mad Cool!

Dinsdag 18 juli – Lissabon, Portugal – Passeio Maritimo Alges!

Zaterdag 22 juli – Reggio Emilia, Italië – RCF Arena!

HARRY STYLES | LOVE ON TOUR + SUPPORT ACT WET LEG

Maandag 5 juni 2023 | Johan Cruijff ArenA, Amsterdam

Aanvang: 20:00 uur | Entree: Vanaf €61,60,- (incl. servicekosten)



De kaartverkoop voor het concert start vrijdag 2 september om 10.00 uur via www.ticketmaster.nl en 0900 – 300 1250 (60 cpm).