Wanneer je ergens Hartjes schoenen ziet staan, denk je misschien aan schoenen die vol geborduurd zijn met rood gekleurde hartjes. Dan moeten we je uit je droom helpen, want de Hartjes schoenen waar wij het over hebben zijn modieuze en comfortabele schoenen van het merk Hartjes. Het merk Hartjes is opgericht in 1953 door Heinrich Hartjes, waar de naam Hartjes vandaan komt. Het schoenenmerk heeft als belangrijkste uitgangspunt comfort en gezondheid. Deze eigenschappen aangevuld met een goed uitziend ontwerp hebben ervoor gezorgd dat het schoenenmerk Hartjes inmiddels de grootste schoenenfabrikant is van Oostenrijk.

Het merk Hartjes maakt al meer dan 60 jaar schoenen van kwaliteit en comfort die tegelijkertijd ook functioneel zijn. Ondanks het succes blijven zij met beide benen op de grond staan. Hartjes investeert doorlopend in verbeteringen en nieuwe ontwikkelingen, technologieën en innovatie.

Duurzaam en stijlvol

Duurzaam en stijlvol, dat is de gouden combi waar de schoenen van Hartjes over beschikken. De collecties van Hartjes worden altijd ontworpen door de beste schoenontwerpers. Zij vinden het belangrijk dat de ontwerpen van de schoenen met de mode mee gaan. Maar dat mag volgens hen niet ten koste gaan van de kwaliteit. De gezondheid van de voeten is daarom een belangrijk onderwerp tijdens het ontwerpen van de schoenen. Om die reden staat Hartjes bekend om comfort, mode en duurzaamheid.



Hartjes schoenen zijn populair bij zelfverzekerde vrouwen met een verantwoordelijke en tegelijkertijd individuele levensstijl. Omdat gezondheid van de voeten bij Hartjes een belangrijk onderwerp is, wordt er uitsluitend gekozen voor de juiste materialen. Maar daar blijft het niet bij. Er wordt voortdurend ontwikkeld en er worden daarnaast gepatenteerde technologieën en innovaties toegepast.

Natuurlijke materialen

Voor de materialen kiest Hartjes voor hun schoenen, met oog op milieuvriendelijkheid, alleen voor natuurlijke materialen. Alle schoenen uit de collectie van Hartjes hebben een orthopedische pasvorm. Daarbovenop zijn de meeste Hartjes schoenen voorzien van een uitneembaar voetbed. Dat betekent dat je een zool naar keuze in de schoenen kunt leggen. Tevens is het licht uitneembare voetbed gemaakt uit natuurlijke materialen. En zijn er zelfs modellen die volledig chroomvrij zijn. Kwaliteit staat boven kwantiteit volgens schoenenfabrikant Hartjes. Hierbij behoort verantwoord ondernemen, transparant zijn en respectvol omgaan met mens en milieu. Hartjes schoenen hecht daar veel waarde aan.



Schoenenfabrikant Hartjes gebruikt uitsluitend leer uit Europa voor hun schoenen. Dat leer staat bekend om de kwaliteit en biedt daarom de beste bescherming voor voeten. Het leer zorgt er tevens voor dat elke schoen in de collectie uniek is.

Uitgebreide collectie

Bij de grootste Oostenrijkse schoenenfabrikant Hartjes staan comfort, gezondheid van de voeten en trendy schoenen centraal. Je bent dus altijd verzekerd van een paar schoenen die perfect matchen met iedere outfit in je garderobe. De schoenen van Hartjes zijn in verschillende kleuren te verkrijgen. Je kunt gaan voor een casual kleur zoals zwart of grijs, of voor een kleur die meer opvalt zoals rood of blauw.



Ook zijn er verschillende soorten schoenen te verkrijgen zoals enkellaarsjes, pumps, veterschoenen van Hartjes of sandalen voor tijdens warmere dagen. Of je nu gaat voor modern, klassiek of casual. Met de collecties van Hartjes schoenen is er altijd een paar schoenen die er naadloos bij aansluit.

Bestel Hartjes schoenen online

Ben je op zoek naar schoenen die je perfect kunt dragen bij iedere gelegenheid? En die ook nog eens goed zijn voor je voeten? Kies dan voor Hartjes schoenen. Pas de schoenen eenvoudig aan aan jouw voeten door het uitneembare voetbed en kies uit de talloze modellen en kleuren van Hartjes. Online vind je de verschillende collecties van Hartjes schoenen. Bestel eenvoudig je favoriete paar, of paren, online en laat ze bij je thuis bezorgen.