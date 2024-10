Laatst geüpdatet op oktober 1, 2024 by Redactie

Wat is er Nieuw op HBO Max in oktober 2024? Stream deze maand de première van de huiveringwekkende Max Original-film SALEM’S LOT, de nieuwe HBO Original-comedyserie THE FRANCHISE, ​de spannende Max Original-film CADDO LAKE, de eerste Franse Max Original-serie THE CONFIDANTE (Une Amie Dévouée), het tweede seizoen van DE FROGERS: HAPPY CAMPERS, de nieuwste film van M. Night Shyamalan TRAP, en het derde en laatste seizoen van SOMEBODY SOMEWHERE. HBO Max heeft deze maand natuurlijk ook spannende en spooky titels voor Halloween verzameld. Lichten uit, snoep erbij en griezelen maar!

SALEM’S LOT – vanaf 3 oktober

De Max Original-film SALEM’S LOT verenigt de producenten van de recordbrekende horror-franchises van The Conjuring en de It-films. De film volgt auteur Ben Mears die terugkeert naar zijn ouderlijk huis in Jerusalems Lot, op zoek naar inspiratie voor zijn volgende boek, maar ontdekt dat zijn geboortestad wordt geteisterd door een bloeddorstige vampier. Met Lewis Pullman, Alfre Woodard, Makenzie Leigh en Bill Camp in de hoofdrollen. Regisseur Gary Dauberman is ook scenarist en uitvoerend producent van de film.

THE FRANCHISE – vanaf 7 oktober

De nieuwe HBO Original-comedyserie THE FRANCHISE volgt de crew van een ongeliefde filmreeks die vecht voor hun plek in de superheldenindustrie. De serie werpt licht op de geheime chaos in de wereld van cinema en laat zien wat er zich achter de schermen afspeelt. Omdat elke f*ck-up een origin story heeft. In de hoofdrollen zien we Himesh Patel, Aya Cash, Jessica Hynes en Billy Magnussen. Terugkerende gaststerren zijn onder andere Richard E. Grant en Daniel Brühl. De eerste aflevering is geregisseerd door Sam Mendes en geschreven door Jon Brown, die als showrunner fungeert.

CADDO LAKE – vanaf 10 oktober

De inspiratie voor de Max Original-film CADDO LAKE, van producent M. Night Shyamalan en schrijvers-regisseurs Celine Held en Logan George ontstond nadat de makers online een foto van het echte Caddo Lake tegenkwamen, wat leidde tot veel bezoeken aan het cipressenbos dat op de grens van Texas en Louisiana ligt. De film gaat over de mysterieuze verdwijning van een achtjarig meisje. Daardoor worden eerdere sterfgevallen en verdwijningen met elkaar verbonden, waardoor de geschiedenis van een gebroken gezin voorgoed verandert. In de hoofdrollen zien we Dylan O’Brien, Eliza Scanlen, Diana Hopper, Caroline Falk, Sam Hennings, met Eric Lange en Lauren Ambrose.

THE CONFIDANTE (UNE AMIE DÉVOUÉE) – vanaf 11 oktober

Deze eerste Franse Max Original en psychologische thriller volgt Christelle “Chris” Blandin (Laure Calamy): een Parisienne in de ban van rockmuziek. Na de huiveringwekkende terroristische aanslagen van 13 november 2015 klampt ze zich vast aan een gemeenschap van slachtoffers en nabestaanden. Chris beweert dat haar beste vriend, Vincent (Arieh Worthalter), één van de tientallen ernstig gewonden was in de concertzaal van Bataclan. Ze wordt onmisbaar voor de groep en vindt zo haar weg naar prominente rol in de vereniging van overlevenden. Hoewel haar toewijding onverbiddelijk lijkt, beginnen er tegenstrijdigheden in haar verhaal te komen – wat ernstige twijfels oproept bij de echte slachtoffers van de tragedie.

DE FROGERS: HAPPY CAMPERS – Seizoen 2 – vanaf 23 oktober elke woensdag om 20:30 uur te zien bij TLC en wekelijks vooruit te kijken op HBO Max.

Een nieuw seizoen met een nieuwe plek van bestemming! De familie Froger vertrekt weer voor een nieuwe family camping trip. In twee caravans, twee campers en met één grote bus rijdt de Froger-stoet vanuit Blaricum hélemaal naar Cornwall in het Verenigd Koninkrijk. Afgelopen seizoen was er – vooral onder de jongere leden van de familie – twijfel of een volgende familie-kampeertrip wéér richting het regenachtige Engeland wel zo’n goed idee zou zijn, maar dit keer is hen beloofd dat in Cornwall vrijwel áltijd de zon schijnt. Maar of dit klopt, valt nog te bezien… Weer of geen weer, als de familie maar samen is! Daar draait het bij de Frogers uiteindelijk allemaal om. Er staan dan ook weer tal van leuke en gezellige activiteiten gepland tijdens deze kampeerreis. Zo gaan de mannen samen met Natasja kleiduifschieten, wordt er fanatiek gekanood met de hele familie, mag een middagje vissen natuurlijk niet ontbreken, bespreekt Natascha met haar vader het aankomende huwelijk en doet René een hartverwarmend voorstel, wordt er een babyshower voor aanstaande moeder Ruby georganiseerd en krijg je René niet naar huis tot hij ook een potje gegolft heeft. Dit en nog véél meer is te zien in het nieuwe seizoen de DE FROGERS: HAPPY CAMPERS.

TRAP – vanaf 25 oktober

TRAP is een nieuwe sensatie in de wereld van M. Night Shyamalan, met muziek van aanstormend poptalent Saleka Shyamalan. Als een vader met zijn tienerdochter naar een popconcert gaat, komt hij erachter dat ze deel uitmaken van een duister en geheimzinnig plan. TRAP is geschreven en geregisseerd door M. Night Shyamalan. De hoofdrollen worden vertolkt door Josh Hartnett, Ariel Donoghue, Saleka Shyamalan, Hayley Mills en Allison Pill.

SOMEBODY SOMEWHERE – Seizoen 3 – vanaf 28 oktober

De HBO Original-comedyserie SOMEBODY SOMEWHERE, met comedian en zangeres Bridget Everett in de hoofdrol, keert terug voor een derde en laatste seizoen. Sam lijkt op het eerste gezicht een typische vrouw uit Kansas, maar eigenlijk heeft ze moeite om haar draai te vinden in haar geboorteplaats. Ze worstelt met verlies uit het verleden en probeert geaccepteerd te worden. Door haar passie voor muziek en zingen belandt ze op een pad van zelfontdekking en ontmoet ze een gemeenschap van buitenstaanders die ook buiten de boot vallen, maar nooit opgeven. Hierdoor leert Sam dat het mogelijk is om je eigen stem te vinden, waar dan ook. In het derde seizoen maken de personages tegen verwachting in, persoonlijke groei door.

OKTOBER HIGHLIGHTS*

1 OKTOBER

A STAR IS BORN

BODIES BODIES BODIES

IT

IT: CHAPTER 2

THE ACCOUNTANT



3 OKTOBER

SALEM’S LOT



4 OKTOBER

ANGEL OF DEATH – Seizoen 4

OPAL HUNTERS RED DIRT ROAD TRIP – seizoen 2

THE CONJURING

THE CONJURING 2

THE CONJURING: THE DEVIL MADE ME DO IT



6 OKTOBER

ARTFULLY DESIGNED – seizoen 2



7 OKTOBER

THE FRANCHISE



8 OKTOBER

MY BIG FAT FABULOUS LIFE – Seizoen 10



9 OKTOBER

FOUND – Seizoen 2



10 OKTOBER

CADDO LAKE



11 OKTOBER

DEADLY INFLUENCE: THE SOCIAL MEDIA MURDERS – seizoen 1

HAPPY TO BE HOME – seizoen 1

THE CONFIDANTE (UNE AMIE DÉVOUÉE)

THE EXORCIST – THE VERSION YOU’VE NEVER SEEN

THE SHINING



12 OKTOBER

THE MATTHEW SHEPARD STORY: AN AMERICAN HATE CRIME



14 OKTOBER

PEOPLE MAGAZINE KILLER INVESTIGATES: SURVIVING A SERIAL KILLER – Seizoen 1



16 OKTOBER

HOMOCIDE HUNTER: AMERICAN DETECTIVE



18 OKTOBER

ANNABELLE

ANNABELLE COMES HOME

ANNABELLE: CREATION

THE NUN

THE SHIVERING TRUTH – Seizoen 1 & 2



20 OKTOBER

JACK AND KELLY OSBOURNE: NIGHT OF TERROR



21 OKTOBER

NINJAGO: DRAGONS RISING – Seizoen 2



23 OKTOBER

DE FROGERS: HAPPY CAMPERS – Seizoen 2



24 OKTOBER

BREATH OF FIRE – seizoen 1



25 OKTOBER

TRAP



27 OKTOBER

SETH MEYERS: DAD MAN WALKING



28 OKTOBER

SOMEBODY SOMEWHERE



30 OKTOBER

SKIN HUNTERS – seizoen 1



Deze lijst toont slechts de highlights, meer titels zullen op het platform verschijnen deze maand. Data onder voorbehoud.