Laatst geüpdatet op september 3, 2024 by Redactie

Wat is er Nieuw op HBO Max in september 2024? Stream deze maand de nieuwe HBO Original-serie THE PENGUIN, de tweedelige documentaire WISE GUY: DAVID CHASE AND THE SOPRANOS van Alex Gibney, de realitydocu-serie COMING FROM AMERICA, de Japanse animatiereeks UZUMAKI en nieuwe afleveringen van EATING WITH MY EX: GOING DUTCH.

EATING WITH MY EX: GOING DUTCH – elke vrijdag een nieuwe aflevering (t/m 20 september)

EATING WITH MY EX: GOING DUTCH is terug met een gloednieuw seizoen. Ook dit keer zorgt ‘het laatste avondmaal’ tussen twee exen weer voor mega awkward en zeer cringe-worthy momenten. De meeste mensen moeten er dan ook niet aan denken! Een drie-gangen diner met je ex waar óók nog eens bij elke gang een héle ongemakkelijke vraag wordt voorgeschoteld… Verhelderend kan het daarentegen wel zijn en wie weet wat er weer opbloeit! In dit nieuwe seizoen wagen onder andere Benjamin & Joshua (Winter Vol Liefde), Michella & Louisa (Echte Meisjes In De Jungle) en Dylan & Michelle (Ex On The Beach) zich een sprong in het diepe en gaan dineren mét hun ex-lover/friend.

COMING FROM AMERICA – vanaf 5 september

In deze zesdelige non-scripted serie pakken vier Afro-Amerikaanse families hun hebben en houden in en riskeren alles door te verhuizen naar het nieuwe land van mogelijkheden: Afrika. Verleid door goedkope huizen en pittoreske landschappen, reizen deze families 8000 kilometer om liefde, banen en een beter leven te vinden. Eerst moeten ze de onvermijdelijke cultuurschok overleven, maar als ze de eerste 60 dagen kunnen doorstaan, kan hun leven voorgoed veranderen.

WISE GUY: DAVID CHASE AND THE SOPRANOS – vanaf 8 september

De nieuwe HBO Original-documentaire is geregisseerd door Academy Award-winnaar Alex Gibney en belicht in twee delen het leven en de carrière van scenarioschrijver en The Sopranos-bedenker David Chase. Op een replica set van het kantoor van de psychiater Dr. Melfi’s, draait Gibney de rollen om voor David Chase. Ze analyseren samen de oorsprong van The Sopranos, het creatieve proces achter de serie en de nauwe verbindingen tussen de personages en het eigen leven van Chase. Naast interviews met schrijvers, producenten, executives en acteurs van de serie, waaronder Lorraine Bracco, Edie Falco en Michael Imperioli wordt met vele fragmenten, oude auditie-opnames en behind the scenes-beelden de kijker volledig ‘ondergedompeld’ in de verbluffende Sopranos-wereld.

THE PENGUIN – vanaf 20 september

Colin Farrell vertolkt de hoofdrol van Oz Cobb (aka The Penguin) in de achtdelige serie van Warner Bros. Television en DC Studios. THE PENGUIN zet de epische misdaadsaga van Batman voort die filmmaker Matt Reeves begon met de wereldwijde kaskraker The Batman van Warner Bros. Pictures. De serie is ontwikkeld door showrunner Lauren LeFranc en draait om het personage dat Farrell in de film speelt. Naast Colin Farrell zien we ook Cristin Milioti, Rhenzy Feliz, Michael Kelly, Shohreh Aghdashloo en Deirdre O’Connell de reeks.

UZUMAKI – vanaf 29 september

“Laten we samen deze stad verlaten”, vraagt ​​Shuichi Saito, een voormalig klasgenoot van Kirie Goshima, een middelbare scholier die geboren en getogen is in Kurouzu-cho. Alles gebeurt in een wervelwind, de rook van het crematorium en de bewoners veranderen in een spiraal. De ogen van mensen rollen, hun tong draait rond en hun lichamen draaien. In een poging te ontsnappen besluit Kirie weg te rennen voor Kuouzu-cho, maar zal ze kunnen overleven? Deze langverwachte anime-adaptatie van Junji Ito’s horror klassieker werd geregisseerd door Hiroshi Nagahama.

SEPTEMBER HIGHLIGHTS*

1 SEPTEMBER

BEETLEJUICE (1988)



2 SEPTEMBER

GOLD RUSH: MINE RESCUE WITH FREDDY & JUAN – seizoen 4



5 SEPTEMBER

COMING FROM AMERICA – Max Original-serie seizoen 1

RED EYE – seizoen 1



7 SEPTEMBER

WISE GUY: DAVID CHASE AND THE SOPRANOS – HBO Original-documentaire



8 SEPTEMBER

THE RISE AND RISE OF THE UFC



13 SEPTEMBER

WHERE THE CRAWDADS SING



14 SEPTEMBER

RENO MY RENTAL – Seizoen 1



15 SEPTEMBER

SMALL TOWN POTENTIAL – seizoen 1



16 SEPTEMBER

MY LOTTERY DREAM HOME – seizoen 16



17 SEPTEMBER

SIGNS OF A PSYCHOPATH – seizoen 8



18 SEPTEMBER

SISTER WIVES – seizoen 19



19 SEPTEMBER

MENENDEZ BROTHERS: MISGUIDED?



20 SEPTEMBER

THE PENGUIN – HBO Original-miniserie



20 SEPTEMBER

BULLET TRAIN



21 SEPTEMBER

BATWHEELS – Seizoen 2

WONDER WOMAN 1984



22 SEPTEMBER

ARTFULLY DESIGNED – seizoen 1



24 SEPTEMBER

BUILD ME UP – Seizoen 2



26 SEPTEMBER

FORBIDDEN LOVE – seizoen 1

STEALING THE HAMPTONS – seizoen 2

RUST VALLEY RESTORERS – seizoen 4



27 SEPTEMBER

AUSSIE GOLD HUNTERS – seizoen 9



29 SEPTEMBER

UZUMAKI – Adult Swim-serie



30 SEPTEMBER

CELEBRITY IOU – seizoen 7



*Deze lijst toont slechts de highlights, meer titels zullen op het platform verschijnen deze maand. Data onder voorbehoud.