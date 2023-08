Laatst geüpdatet op augustus 14, 2023 by Redactie

Heb je een bad hair day? Geef je genen de schuld! Het eerste onderzoek naar het in kaart brengen van genen op de haarkransen van de menselijke hoofdhuid toont niet alleen aan dat de richting van de haarkrans een genetische basis heeft, maar ook dat deze wordt beïnvloed door meerdere genen. Er zijn vier geassocieerde genetische varianten geïdentificeerd die waarschijnlijk de richting van de haarwerveling beïnvloeden.

Een haarkrans is een stukje haar dat in een cirkelvormig patroon groeit rond een punt dat wordt bepaald door de oriëntatie van de haarzakjes. Als een gemakkelijk waarneembare menselijke eigenschap, wordt het kranspatroon van het hoofdhaar meestal gedefinieerd door het aantal kransen (enkele of dubbele krans) en de richting van de krans (bijv. Met de klok mee, tegen de klok in of diffuus).



Omdat atypische kranspatronen zijn waargenomen bij patiënten met een abnormale neurologische ontwikkeling, kan het begrijpen van de genetische basis van kranspatronen helpen bij het ontrafelen van belangrijke biologische processen.



De eerste genoombrede associatiestudie (GWAS) naar kransen van menselijk hoofdhaar werd uitgevoerd onder 2.149 Chinese individuen uit het National Survey of Physical Traits-cohort, gevolgd door een replicatiestudie bij 1.950 Chinese individuen uit het Taizhou Longitudinal Study-cohort.



Hoofdonderzoeker Sijia Wang, PhD, Shanghai Institute of Nutrition and Health, Chinese Academy of Sciences, legde uit: “We weten heel weinig over waarom we eruit zien zoals we eruit zien. Onze groep heeft gezocht naar de genen die ten grondslag liggen aan verschillende interessante kenmerken van fysieke verschijning, inclusief vingerafdrukpatronen, wenkbrauwdikte, oorlelvorm en haarkrulling. Haarkrans is een van de eigenschappen waar we nieuwsgierig naar waren. De heersende mening was dat de richting van de haarkrans wordt gecontroleerd door een enkel gen, dat Mendeliaanse overerving vertoont. Onze resultaten laten echter zien dat de richting van de haarkrans wordt beïnvloed door de cumulatieve effecten van meerdere genen, wat een polygene overerving suggereert.”



De studie identificeert vier geassocieerde genetische varianten (op 7p21.3, 5q33.2, 7q33 en 14q32.13). Het is waarschijnlijk dat deze genetische varianten de richting van de haarkrans beïnvloeden door de celpolariteit van de haarzakjes te reguleren, waarbij sluiting en groei van de schedelneuralen mogelijk ook een rol spelen.

Professor Wang vervolgde: “Terwijl eerder werk de hypothese van associaties tussen haarkranspatronen en abnormale neurologische ontwikkeling voorstelde, werden er geen significante genetische associaties waargenomen tussen de richting van de haarkrans en gedrags-, cognitieve of neurologische fenotypes. Hoewel we nog steeds heel weinig weten over waarom we eruit zien zoals we doen, zijn we ervan overtuigd dat nieuwsgierigheid ons uiteindelijk naar de antwoorden zal leiden.”