Heb jij last van Coeliakie?

Voel je je vaak moe, opgeblazen, buikpijn en af ​​en toe depressief? Het zou coeliakie kunnen zijn. Het is een “stealth aandoening” (een ziekte die niet waarneembaar is) die elke dag van het jaar ongeveer 7 tot 15 miljoen Europeanen treft. Niet zelden weten getroffen mensen niet eens dat ze deze aandoening hebben.

Wat ga jij vandaag eten als lunch?

Mensen met coeliakie mogen niets eten dat tarwe, rogge of gerst bevat of ermee in contact is geweest. Dit beperkt vaak de eetmogelijkheden drastisch, soms tot een minimum en soms tot helemaal niets kunnen eten van wat er wordt geserveerd. Neem vandaag even de tijd om na te denken over wat je als lunch zou kunnen eten als je coeliakie had.

Wat is coeliakie?

Coeliakie is een ernstige auto-immuunziekte die optreedt bij mensen waarbij de inname van gluten (een eiwit dat voorkomt in tarwe, rogge en gerst) leidt tot schade aan de dunne darm. Symptomen kunnen zijn: opgeblazen gevoel, buikpijn, misselijkheid, constipatie, diarree, vermoeidheid, bloedarmoede, hoofdpijn, mondzweren, herhaalde miskramen, gewichtsverlies (maar niet in alle gevallen), huidproblemen, depressie, gewrichts- of botpijn en zenuwproblemen . De ziekte kan op elke leeftijd worden vastgesteld, zelfs zonder symptomen, als gevolg van een screening.

Wat gebeurt er als mensen met coeliakie gluten eten?

Wanneer mensen met coeliakie gluten eten, activeert hun lichaam een ​​reactie van het immuunsysteem die de dunne darm aanvalt. De aanvallen beschadigen de villi in de dunne darm en voedingsstoffen kunnen niet goed in het lichaam worden opgenomen. Coeliakie kan zich op elke leeftijd ontwikkelen en indien onbehandeld, kan coeliakie leiden tot bijkomende ernstige gezondheidsproblemen.

Er is maar één behandeling

De enige behandeling voor coeliakie is een levenslang gezond dieet en het strikt vermijden van de inname van gluten, zelfs als dit het gevolg is van kruiscontact (bijv. het eten van glutenvrij voedsel dat is bereid op een plaats die eerder werd gebruikt om glutenbevattend voedsel te koken).