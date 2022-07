Heb jij PDS?

Heb je buikpijn, een opgeblazen gevoel of moet je vaak boeren? Voelt je maag geïrriteerd aan? Dan ben je niet de enige… Vandaag de dag worden veel mensen door deze problemen wordt getroffen, maar het aantal mensen dat in het ongewisse is, kan groot zijn.

Wat is PDS?

Prikkelbare Darm Syndroom (PDS) is een veelvoorkomend probleem dat veel mensen op een bepaald moment in hun leven treft. PDS-symptomen komen het meest voor bij mensen tussen de 25 en 45 jaar, maar kunnen op elke leeftijd problemen veroorzaken. Vrouwen worden vaker getroffen dan mannen. Zes op de tien die medische hulp zoeken vanwege maagproblemen hebben PDS.



PDS-symptomen kunnen zich op veel verschillende manieren manifesteren en worden door verschillende personen anders ervaren. Maar de diagnose betekent voor bijna iedereen problemen met gasvorming. Vaak is een opgeblazen en gespannen maag te wijten aan het feit dat de spijsvertering traag is of niet goed werkt, waardoor er gasbellen in de darm ontstaan. De gasbellen zorgen ervoor dat het gespannen, pijn doet, verkrampt en pijn doet aan de maag. Er kunnen veel redenen zijn waarom je maagproblemen krijgt; medicatie, stress, slechte voeding, gewichtsverlies, alcohol, roken, kauwgom kauwen of gewoon veel lucht inslikken tijdens het eten. Het kan ook komen door te weinig beweging.

Gassen in de maag

Een grote zorg als je PDS hebt, kan zijn dat je problemen hebt met gas in de darmen. Omdat het ongemak meestal komt en gaat, kun je soms voor langere tijd vrij zijn van ongemak. Dan kan er weer een periode van meer ongemak zijn. De gassen kunnen ernstige pijn in de buik veroorzaken. Dit heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat de darm plotseling gespannen is in verband met het bewegen van de gasbellen.



Je kunt ook een opgeblazen gevoel in de maag voelen door de gassen, en vaak wordt het in de loop van de dag erger. Dan kan het bijvoorbeeld lastig zijn om ’s middags de riem bij elkaar te krijgen of de rok dicht te knopen. De gasproblemen kunnen ook verergeren na het eten van bepaalde gerechten zoals kool, bonen en uien. Vezel is gasvormend en te veel vezels in het voedsel kunnen de gasproblemen nog erger maken.

Beheer van PDS

Tegenwoordig is er geen remedie voor PDS. Maar er zijn alternatieve manieren om de symptomen te beheersen. Ze kunnen zowel individueel als in combinatie werken:

Begrijp de diagnose en wat er met het lichaam gebeurt.

Verander eetgewoonten – vezels, drankjes en maaltijdpatronen.

Behandel verschillende symptomen met medicijnen.

Gebruik behandelingen die werken met lichaam en geest samen, bijvoorbeeld CGT.