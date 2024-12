Hectische drukte in aanloop naar feestdagen: bijna 30% van de mensen ervaart kerststress

Laatst geüpdatet op december 2, 2024 by Redactie

Kerstmis wordt nog steeds gezien als de mooiste tijd van het jaar, maar het kan ook veel stress veroorzaken. Bijna één derde van de Nederlanders ervaart zelfs echte ‘kerststress’, vooral het organiseren van feestelijkheden en het voldoen aan sociale verwachtingen geven daarbij de meeste druk. Dit blijkt uit onderzoek van Motivaction onder meer dan 1000 Nederlanders. Opvallend is dat met name jonge mensen in de leeftijd van 18 tot 24 jaar meer stress (41%) ondervinden door het vergelijken van hun Kerst met andere leeftijdsgenoten op social media.

Ontzorgtips van experts in Amazon Kersthuis

Om de kerststress te verlichten, deelt Amazon in samenwerking met vijf experts praktische tips en handige tricks via sociale media. De experts zijn Anke de Jong , hoofdredacteur van ELLE Magazine, Hugo Kennis , chefkok van Eigen Huis & Tuin: Lekker Leven, Jill Schirnhofer , illustrator en tv host, Kelly Weekers , psycholoog en bestsellerauteur en Eva van de Ven , styliste van Vtwonen: Weer verliefd op je huis. In een speciale kerstshop op Amazon.nl kunnen klanten de favoriete producten van deze experts ontdekken. Bovendien opent op 11 december het Amazon Kersthuis in De Hallen in Amsterdam, waar bezoekers tijdens een feestelijke dag workshops kunnen volgen en alle kerstinspiratie op één plek kunnen ervaren.

Social Media en Kerstdiner

Vermoeidheid is een veelvoorkomende klacht, 48% van de respondenten heeft hier last van. Het onderzoek laat zien dat vrouwen zich vaker gestrest voelen dan mannen, vooral bij het plannen van activiteiten en het kerstdiner (39% van de vrouwen vs. 20% van de mannen). Jonge mensen (18-24 jaar) ervaren ook hoge druk (41%) door het vergelijken van hun Kerst met die van anderen op social media. Toch geeft meer dan de helft aan dat samenzijn met familie en vrienden de stress meer dan goed maakt.

Kerstboom blijft Favoriet

Ruim 90% van de ondervraagden hecht veel waarde aan een mooi versierd huis tijdens de feestdagen, maar het decoreren kan ook stress opleveren. De druk om oude en nieuwe decoraties perfect te combineren, de invloed van social media en verwachtingen van anderen, speelt hierbij een rol. De kerstboom is de populairste decoratie (77% bij zowel mannen als vrouwen), gevolgd door kerstverlichting (64%). Vrouwen besteden meer tijd aan decoreren dan mannen. Om de decoratie stress te verlichten, kiest een deel van Nederland ervoor om het versieren uit te stellen of het simpel te houden om de stress te verminderen.

Feestelijk versus Comfort

Het kiezen van de perfecte kerstoutfit kan voor velen een bron van stress zijn tijdens de feestdagen, vooral als het gaat om het vinden van de perfecte balans tussen stijl en comfort. De meningen over kerstoutfits zijn verdeeld: de helft van de ondervraagden kiest voor comfortabele, maar nette kleding, terwijl 23% van de respondenten de gelegenheid aangrijpt om iets feestelijks aan te trekken. Opvallend is dat jongere generaties (18-24 jaar) zich vaker formeel kleden, terwijl ouderen (35-65 jaar) vaker voor comfort kiezen. Bijna de helft van de mannen (47%) kiest ervoor om helemaal geen speciale kerstoutfit te dragen. Bij vrouwen ligt dat percentage met 24% beduidend lager. Bovendien zijn vrouwen doorgaans beter voorbereid: 24% heeft ruim voor of in december al een outfit in gedachten, terwijl dit bij mannen slechts 14% is.

Het Perfecte Kerstcadeau

Voor veel Nederlanders brengt het kopen van kerstcadeaus niet alleen gezelligheid, maar ook de nodige stress. Ruim een derde (33%) van de cadeaugevers voelt de druk, vooral bij het vinden van het ‘perfecte’ cadeau voor iedereen (68%). Geen wonder, want 33% wil meer dan vier personen verrassen, en kosten noch moeite worden gespaard: 21% besteedt dit jaar meer dan 150 euro aan cadeaus. Opvallend is dat vrouwen vaker dan mannen kiezen voor cadeaus die persoonlijk en uniek zijn. Daarnaast geven vrouwen meer beauty- en gezondheidsproducten (53% versus 39%) en decoratie- en interieurartikelen (30% versus 19%) dan mannen. Kerstshoppen mag dan een uitdaging zijn, uiteindelijk draait alles om het moment van geven. Voor een kwart van de kerstvierders (27%) is het uitpakken en uitwisselen van cadeautjes een belangrijke traditie die zorgt voor het ultieme kerstgevoel.

Kerstdiner

Kersttradities brengen familie en vrienden samen en zorgen voor een warme sfeer. Veel mensen hechten waarde aan het bereiden van een uitgebreid kerstdiner, vaak met familie of vrienden, waar traditionele gerechten niet mogen ontbreken. Vrouwen geven aan vaker gestrest te zijn over de voorbereiding van het kerstdiner (39%) en koken vaker zelf de kerstmaaltijd (49%). Bij 26% neemt de familie het koken over, en in minder gevallen doen kinderen (9%) of vrienden (3%) dit. Voor 19% wisselt het per jaar wie de kerstmaaltijd bereidt.

Amazon Kersthuis

Het Amazon Kersthuis en het advies van experts bieden tips en tricks om de kerststress te verminderen. Zo deelt Anke de Jong , hoofdredacteur van ELLE Magazine, tips voor het kiezen van de juiste kerstoutfit, terwijl Hugo Kennis , chefkok van Eigen Huis & Tuin: Lekker Leven, zorgt voor smakelijke kerstgerechten. Jill Schirnhofer, illustrator en tv host, biedt creatieve knutsel- en cadeautips voor jong en oud. Kelly Weekers , psycholoog en bestsellerauteur, geeft tips om rustig te blijven tijdens de soms chaotische feestdagen en Eva van de Ven, styliste van Vtwonen: Weer verliefd op je huis, geeft waardevol advies om een fijn kersthuis te creëren. Dit alles komt samen op één dag in het Amazon Kersthuis , dat op 11 december wordt geopend in de Hallen te Amsterdam, waar dan ook diverse workshops te boeken zijn.