Heel veel filmplezier bij Pathé in november

De dagen worden donkerder en de wintermaanden zijn in aantocht; een perfect moment voor een bioscoopuitje. Deze maand vertoont Pathé een uitgebreide selectie aan nieuwe topfilms: van Captain en Ms. Marvel die samen het universum redden in The Marvels tot aan Napoleon, de langverwachte nieuwe film van Ridley Scott met Joaquin Phoenix in de hoofdrol. Families kunnen samen wegdromen bij Wish, een gloednieuwe animatiefilm van Disney vol kleurrijke personages en muziek. Ook zijn er weer avonturen te beleven in The Hunger Games saga: The Ballad of Songbirds and Snakes. Liefhebbers van kwaliteitsfilms gaan ongetwijfeld genieten van de fantastische vrouwelijke cast in The Miracle Club, met Oscarwinnaressen Maggie Smith (Downton Abbey) en Kathy Bates (Misery).



Voor muziekliefhebbers valt het fascinerende verhaal te ontdekken achter zowel de opkomende gabber-scene in Hardcore Never Dies als over iconische albumhoezen uit de jaren ’60/’70 in Squaring the Circle (The Story of Hipgnosis), een documentaire van Anton Corbijn. Kijk je liever op de bank een fijne film dan heeft Pathé Thuis ook deze maand weer een brede collectie aan nieuwe releases.

Pathé Nieuws

Docu Teun Toebes te zien bij Pathé

Pathé brengt met trots de aangrijpende documentaire “Human Forever” over dementie, gemaakt door filmmaker Jonathan de Jong en zorgvernieuwer Teun Toebes. Vanaf aanstaande donderdag 2 november is deze inspirerende film te zien in alle Pathé-bioscopen. De film is toegankelijk voor het grote publiek, met speciale vertoningen voor scholen en zorginstellingen zijn.

Go!Gaming geopend bij Pathé Eindhoven

Fantastisch nieuws voor game-liefhebbers! Na het succes van zes andere vestigingen in Nederland, is Go!Gaming nu ook beschikbaar in het hart van Eindhoven. Vanaf vorige week hebben gamers de kans om volledig op te gaan in de wereld van gaming en de uitdaging aan te gaan met vrienden en medegamers.

Nieuwe topfilms bij Pathé

8 November – The Marvels

In The Marvels neemt Carol Danvers (Captain Marvel) wraak op de Supreme Intelligence en herwint ze haar identiteit van de Kree-heerschappij. Als gevolg van onverwachte gebeurtenissen draagt Carol de last van een instabiel universum. Haar taken leiden haar naar een mysterieus wormgat dat verbonden is met een Kree-revolutionair. Hier raken haar krachten verstrengeld met die van Kamala Khan (Ms. Marvel) en haar nichtje, Captain Monica Rambeau, momenteel een S.A.B.E.R. astronaut. Dit trio moet samenwerken om het universum te redden als ‘The Marvels’.

9 november – Alles Is Nog Steeds Zoals Het Zou Moeten Zijn

Na een pijnlijke break-up en enkele jaren zijn verstreken, lijkt Iris’ (Barbara Sloesen) leven eindelijk op de rails te staan. Ze is zwanger van haar grote liefde Reza (Walid Benmbarek), en wanneer Reza na de bevalling een aanzoek doet, lijkt alles perfect. Maar schijn bedriegt. Het samengestelde gezin, de bemoeienis van de vriendin van haar ex, en een moeizame relatie met haar moeder zorgen voor veel complicaties en irritaties en haar droomhuwelijk lijkt in gevaar te komen.

9 November – Hardcore Never Dies

Michael, een 17-jarige pianist in opleiding, worstelt met zijn muzikale dromen. Zijn broer Danny leidt hem onverwacht naar de opkomende gabber-scene in Rotterdam, waar snoeiharde beats, broederschap en drugs regeren. Wanneer Danny’s drugshandel internationale omvang aanneemt, worden de broers in een gevecht om hun leven verwikkeld. Hardcore Never Dies is de nieuwste film van regisseur Jim Taihuttu, met Joes Brauers, Jim Deddes en Rosa Stil in de hoofdrollen.

16 November – The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes

Op de ochtend van de tiende jaarlijkse Hongerspelen, staat de achttienjarige Coriolanus Snow (Blyth) klaar voor zijn enige kans op roem en succes. Zijn familie, ooit machtig, verkeert in zware tijden en hun lot hangt af van zijn mentorschap tijdens de Spelen. Het lot lijkt echter niet gunstig voor Coriolanus als hij wordt toegewezen als mentor voor de tribuut Lucy Gray Baird (Zegler) uit het arme District 12. Hun lot is met elkaar verbonden en Coriolanus moet kiezen wat hij belangrijker vindt: de regels blijven volgen of doen wat nodig is om te overleven. Te bekijken in o.a. IMAX, Dolby Cinema, 4DX en Dolby Atmos.

22 November – Wish

In Wish, de nieuwe geanimeerde musical van Disney, ontdekt Asha dat wensen uitkomen wanneer haar roep naar de hemel wordt beantwoord door een kosmische kracht genaamd Star. Samen strijden ze tegen vijanden om hun gemeenschap te redden, en bewijzen ze dat wonderen gebeuren wanneer moed en sterrenkracht samenkomen.

23 november – Napoleon

Napoleon is een spectaculaire film over de turbulente opkomst en ondergang van de beroemde Franse keizer Napoleon Bonaparte, gespeeld door Oscar-winnaar Joaquin Phoenix.

Regisseur Ridley Scott toont Napoleons opkomst naar macht, zijn gepassioneerde relatie met Josephine en zijn briljante militaire strategieën in deze actiefilm. Te bekijken in o.a. IMAX, Dolby Cinema, 4DX en Dolby Atmos.

Nieuwe Arthouse films bij Pathé

9 November – The Miracle Club

Dublin, 1968: Voor elke huisvrouw is het een droom om te ontsnappen aan de dagelijkse routine en de wijde wereld in te trekken. Voor de gelukkige dames Lily, Eileen en Dolly komt deze droom dichterbij wanneer ze een pelgrimstocht naar Lourdes winnen. Het lijkt een kans om zichzelf te uiten, te genieten van hun onafhankelijkheid en het leven te vieren.In dat proces leren ze de ware waarde van hun vriendschap kennen.

23 November – Squaring the Circle (The Story of Hipgnosis)

In Squaring the Circle (The Story of Hipgnosis), brengt Anton Corbijn het verhaal achter iconische albumhoezen uit de jaren 60 en 70 tot leven. Storm Thorgerson en Aubrey ‘Po’ Powell, de meesterminds van Hipgnosis, werkten samen met artiesten als Pink Floyd, Led Zeppelin en Paul McCartney, en creëerden grensverleggende albumhoezen die symbool stonden voor het creatieve hoogtepunt van die muzikale tijdperk.

Bollywood films bij Pathé

12 november – Tiger 3

Tiger (Salman Khan) wordt gezien als Vijand nr. 1 en gaat op jacht naar wraak om zijn naam te zuiveren in dit derde deel. Salman Khan, een van India’s grootste sterren, is terug om in zijn rol als superagent Tiger ( Avinash Singh Rathore) te kruipen in de film Tiger 3. De film, geregisseerd door Maneesh Sharma, komt dit jaar uit op de grote Diwali feestdag. In IMAX en 4DX

Pathé Thuis

Barbie – Nu al premium, vanaf 22 november te huur beschikbaar

In Barbie transformeert Margot Robbie in de pop genaamd Barbie die in Barbieland woont. Ze wordt gedwongen te vertrekken vanwege haar zogenaamde ‘imperfecties’. Gevolg: ze gaat op avontuur in de echte wereld en ontdekt dat perfectie alleen van binnen te vinden is…