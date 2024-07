Laatst geüpdatet op juli 15, 2024 by Redactie

Iedereen die tijdens de vakantie of in het weekend met een tent, busje of camper reist, hoeft het genieten niet te missen. Zelfs zonder veel moeite bereid je met slechts een paar ingrediënten en kookgerei een heerlijke maaltijd. Hier wat tips voor heerlijke gerechten voor de campingkeuken.

Eenpansmaaltijden zijn ideaal

Eenpansmaaltijden zijn ideaal voor de campingkeuken, waarbij pasta en rijst samen met verse groenten in één pan worden gekookt. Zo is alleen een kookplaat of een eenvoudig gasfornuis voldoende en wordt de afwas tot een minimum beperkt.

Eenpanspasta

Voor een klassieke eenpanspasta worden uien en knoflook gebakken en worden kerstomaatjes en gepureerde tomaten toegevoegd. Giet de groentebouillon erbij en roer de pasta erdoor. Laat dan het gerecht zachtjes sudderen tot de pasta gaar is, maar nog steeds stevig is. Het wordt op smaak gebracht met zout, peper en mediterrane kruiden. Bestrooi tenslotte met geraspte Parmezaanse kaas en geniet ervan. Maar er zijn nog veel meer gerechten die in één pot of pan bereid kunnen worden – zoals pindasoep, een lichte courgettesoep, curry met kokosmelk of een Italiaanse risotto.

Ideeën met linzen

Linzen zijn praktisch om onderweg te koken, omdat het eiwitrijke krachtvoer slechts een korte kooktijd heeft. Probeer eens een Indiase dal of een linzenstoofpot, die de volgende dag nog steeds lekker smaakt. Voor een heerlijke salade worden de gekookte peulvruchten gemengd met feta, appel, verse munt en geroosterde walnoten. Giet er een azijn-oliedressing over en je snelle diner is klaar. Ook een oosterse bulgursalade met tomaten en lente-uitjes maak je in een mum van tijd. Groentepannenkoekjes of gebakken halloumi met muntyoghurt smaken hier heerlijk bij.

Inspiratie voor koude gerechten

In de zomer kan de keuken ook koud blijven. Sandwiches zijn snel en gemakkelijk te maken. Met een variatie aan ingrediënten zoals rucola, tomaten, geitenkaas, pesto of veggie spreads worden ze het hoogtepunt op het bord. Naast de klassieke toast zijn ook andere broodsoorten zoals stokbrood, of ciabatta geschikt. Of wat dacht je van gevulde wraps? Het wordt Mexicaans met een hete en pittige tomatensaus met bruine bonen en maïs. En als dessert kan het een fruitsalade, zelfgemaakte popcorn of een appelpannenkoek met veel kaneel zijn.