Heerlijke raclette: drie onweerstaanbare recepten

Het jaar loopt langzaam ten einde en de feestdagen staan voor de deur. Veel mensen associëren de feestdagen met feestelijke bijeenkomsten, sprankelende decoraties en natuurlijk heerlijk eten met familie en vrienden. Raclette is erg populair bij feestelijke bijeenkomsten. Want deze maaltijd biedt alles wat je nodig hebt voor een lange, gezellige avond: je kunt hem gedurende meerdere uren samen bereiden en eten en de vulling van de raclettepannetjes kan aan elke smaak worden aangepast. De gerechten hebben niet veel tijd nodig om te bereiden en zijn binnen een paar minuten opgegeten. Hieronder drie onweerstaanbare raclette recepten.

Raclette: drie onweerstaanbare recepten

Voor elk 4 porties

Raclettepan 1: Griekse gegrilde groenten “The Spicy One”

Ingrediënten:

150 g courgette, groen

150 g courgette, geel

200 g rode paprika’s

200 g aardappelen van de dag ervoor, voornamelijk vastkokend

3 eetlepels olijfolie

Zout

Peper

80 g gedroogde tomaten, in olie

200 gram feta

50 ml zwarte olijvenpasta (tapenade, potje)

4 stengels oregano

Bereiding:

Raclette voorverwarmen.



Was en droog de courgette en paprika. Courgette in plakjes snijden. Ontpit de paprika’s en snijd ze in reepjes. Giet de tomaten af ​​in een zeef, dep ze lichtjes af en snij ze fijn. Aardappelen in plakjes snijden.



Verhit olijfolie op de raclettegrillplaat en gril de courgette en paprika op de hoogste stand gedurende ongeveer 3 minuten. Licht op smaak brengen met peper en zout. Leg vervolgens de gegrilde groenten, aardappelen, gedroogde tomaten en feta in de pannetjes, doe er olijvenpasta overheen en bak mee in de raclette. Oregano wassen, droogschudden, blaadjes van de stengels plukken, de pannetjes ermee garneren en serveren.

Raclettepan 2: Pestosteak “The Noble”

Ingrediënten:

600 g ossenhaas

Zout

2 eetlepels zonnebloemolie

200 g aardappelen van de dag ervoor, voornamelijk vastkokend

80 g pesto verde

100 g babymaïs

100 g zilveruitjes

150 g raclettekaas, in plakjes

Bereiding:

Raclette voorverwarmen.



Snij de ossenhaas in blokjes van ca. 2 x 2 cm groot. Verhit de olie op de raclettegrillplaat op de hoogste stand. Bak de filetblokjes al draaiend ongeveer 2 minuten. Giet vervolgens in de pannen. Snij de aardappelen in plakjes van ongeveer 3 mm dik en voeg ze toe aan de filet met de pesto verde, maïskolven en zilveruitjes. Bedek met raclettekaas en bak ongeveer 3 minuten in de raclette.

Raclettepan 3: Mangozalm “The Exotic”

Ingrediënten:

250 gram zalmfilet

30 g pistachenoten

1/2 mango

400 g aardappelen van de dag ervoor, voornamelijk vastkokend

140 g Brie, mild

1 eetl zonnebloemolie

Zout

Peper

Bereiding:

Raclette voorverwarmen.



Snij de zalm in blokjes van ca. 1,5 x 1,5 cm groot. Hak de pistachenoten grof. Schil de mango, verwijder het vruchtvlees van de pit en snij in plakjes. Aardappelen in plakjes snijden. Snijd de brie in blokjes.



Verhit olie op de grillplaat. Bak de zalmfilet aan alle kanten ongeveer 2 minuten. Haal ze eruit en doe ze in de pannen met de mango, brie, aardappelen en pistachenoten. Breng op smaak met peper en zout en bak in de raclette.