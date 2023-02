Heerlijke recepten met de nieuwe plantaardige drinks van Campina

Het bekende merk Campina breidt zijn assortiment uit met drie plantaardige drinks in de varianten haverdrink, sojadrink en barista haver. De drinks spelen in op de trends rondom plantaardige alternatieven. Met de producten valt er eindeloos te variëren en zijn tal van heerlijke ontbijtjes te maken. Lekker om je dag goed mee te starten.

Hybride gebruikers

Wist je dat maar liefst 43% van de consumenten varieert met zuivel en plantaardig? Deze “hybride gebruikers” eten bijvoorbeeld een schaaltje yoghurt voor ontbijt, maar bestellen een havercappuccino in een koffietentje. Campina speelt in op deze trend door nu ook plantaardige drinks te introduceren. Vanaf nu kun je daarom lekker variëren met de vertrouwde kwaliteit van Campina.

Lekker en voedzaam

Volgens Campina is een goede start van de dag superbelangrijk. De plantaardige drinks bevatten calcium, en de vitamines B2, B12 en D. Daarnaast is de Campina sojadrink rijk aan eiwit en is aan de Campina haverdrink erwteneiwit toegevoegd. De producten van de plantaardige lijn van Campina zijn uitgebreid getest om aan de hoge kwaliteitseisen van Campina te voldoen en zijn volgens het testpanel allemaal vol van smaak.

Inspiratie

Benieuwd wat je allemaal kunt maken met deze nieuwe drinks? De plantaardige drinks zijn perfect om lekker mee te variëren en kunnen gebruikt worden voor tal van heerlijke ontbijtrecepten voor een goede start van de dag. Wij hebben alvast een paar lekkere recepten voor je uitgezocht:

De Green Energizer

Start je dag vol energie met deze groene krachtpatser. Vol vitamines en ideaal als on-the-go ontbijtje.

Ingrediënten

– 1 banaan

– 2 kiwi’s

– 150 ml Campina Plantaardig haverdrink

– 100 g babyspinazie

– Optioneel: 1 tl matchapoeder

– 15 g gember

Bereidingswijze

Schil de gember en mix samen in een blender met de banaan, kiwi’s, Campina haverdrink, babyspinazie en (indien gewenst) matchapoeder tot een geheel.

Serveer in een mooi glas of drink on-the-go.

Fruitige Havermoutpancakes

Perfect om je weekenddag mee te starten; met deze havermoutpancakes wordt het sowieso een feestje. Lekker uitgebreid ontbijten aan de keukentafel of als lekker ontbijtje op bed.

Ingrediënten

– 1 mandarijn

– 2 eieren

– 1 banaan

– 1 tl bakpoeder

– 40 g bloem

– 50 ml Campina Plantaardig haverdrink

– 50 g havermout

– Margarine

– Agavesiroop

Bereidingswijze

Prak de banaan en meng met de 2 eieren tot een gladde massa. Meng de bakpoeder met de bloem apart en voeg toe aan het banaan-eimengsel. Schenk de haverdrink erbij en voeg de havermout toe. Meng het geheel goed door elkaar.

Verhit een klontje margarine in een pan en schep met een pollepel kleine pannenkoekjes in de pan. Bak aan weerszijden bruin.

Ontdoe de mandarijn van zijn schil en snij in plakjes. Stapel de pannenkoekjes op een bord op, garneer met de mandarijn en schenk de agavesiroop erover.

Chai Havermoutbowl

Comfort in a bowl! Lekker voor een momentje voor jezelf op de bank. Met dit warme onbijtje start je de dag lekker comfortabel en kun je elke storm trotseren.

Ingrediënten

– ½ banaan

– 100 ml Campina Plantaardig haverdrink

– 100 g havermout

– 10 g chai vanille

– Blauwe bessen

– Walnoten

– 1 el 100% pindakaas

– 1 tl chiazaad

Bereidingswijze

Prak de banaan.

Doe de haverdrink samen met de geprakte banaan en chai in een steelpannetje en breng aan de kook.

Voeg wanneer het kookt de havermout toe en laat het geheel wellen gedurende ca. 15 minuten.

Doe het havermout-banaanmengsel in een ontbijtbowl en garneer met blauwe bessen, gehakte walnoten, pindakaas en chiazaad.

Extra informatie

De plantaardige drinks van Campina zijn vanaf nu verkrijgbaar bij Albert Heijn en Picnic, vanaf volgende week bij Jumbo en daarna bij verschillen