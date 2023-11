Heftige emoties en onvoorwaardelijke familiebanden: ‘Sleepers’ is terug

Laatst geüpdatet op november 14, 2023 by Redactie

Na het veelbesproken eerste seizoen met lovende recensies, komt de Videoland Original ‘Sleepers’ op vrijdag 15 december terug met een gloednieuw tweede seizoen. De corrupte agent Martin blijft zich manoeuvreren tussen de onderwereld van Utrecht en de bovenwereld van de recherche. Familiebanden worden flink op de proef gesteld, loyaliteit is belangrijker dan ooit en maskers beginnen langzaam af te vallen. De achtdelige serie zit vol heftige emoties, onvoorwaardelijke familiebanden en de duistere onderwereld.

Bekijk hier de allereerste beelden!

Showrunner Robert de Hoog: “Na het succes van het eerste seizoen van ‘Sleepers’ zijn we met onze fantastische cast en crew keihard aan de slag gegaan om het tweede seizoen van Sleepers nog beter te laten worden dan het eerste. Het nieuwe seizoen is nog spannender, tragischer en visueel rijker dan het eerste geworden en daar ben ik ontzettend trots op. Er zijn een aantal nieuwe acteurs die het publiek zullen gaan verbazen met hun krachtige performances naast de vertrouwde ijzersterke namen van onze cast. Dit seizoen dalen we af in de krochten van de hel waar Martin Oudkerk in is beland. Nietsontziend geweld zal zijn familie meesleuren de afgrond in en Martin zal voorgoed met zijn demonen moet afrekenen om te overleven. Ik kan niet wachten om dit tweede seizoen van ‘Sleepers’ aan Nederland en rest van de wereld te laten zien.”

Synopsis

De wereld van Martin (Robert de Hoog) staat op instorten wanneer zijn vrouw Noura (Sinem Kavus) achter zijn ware identiteit dreigt te komen. Hij moet alles op alles zetten om niet ontmaskerd te worden en tegelijkertijd is de druk uit de onderwereld nog nooit zo groot geweest. Zijn moeder Ans (Lineke Rijxman) staat op het punt van oorlog met een grote, zeer gewelddadige internationale criminele organisatie en dwingt Martin en Willem (Teun Kuilboer) haar te helpen en verder te gaan dan dat ze ooit hebben moeten gaan. Ondertussen begint men bij de politie ook te twijfelen aan de integriteit van Martin en kan hij zijn collega’s niet meer vertrouwen. Voor wie kiest Martin? Zijn familie of kan hij toch niet ontsnappen uit de klauwen van de onderwereld? Want eenmaal erin, is nooit meer eruit.

Internationaal succes

De Videoland-serie ‘Sleepers’ is verkocht aan het Britse streamingplatform Global Series Network. De serie zal binnenkort te zien zijn in de VS, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland op de VOD-dienst Walter Presents.



Vanaf vrijdag 15 december 2023 is de achtdelige serie, geproduceerd door Fiction Valley, wekelijks te zien bij Videoland. Showrunner: Robert de Hoog, regie: Iván López Núñez en Isabel Lamberti, scenario: Robert de Hoog, Rifka Lodeizen, Thomas van der Ree, Joost Reijmers en Simon de Waal, producenten: Annemieke van Vliet en Jacqueline de Goeij.