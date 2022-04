Helft Nederlanders kijkt liever porna dan porno

Vrouwvriendelijke vorm van porno in opkomst door focus op vrouwelijk genot en wederzijds respect

50% van de Nederlanders heeft voorkeur voor het kijken van porna ten opzichte van porno. Dit blijkt uit onderzoek naar porno en porna uitgevoerd door het erotische tv-zender DUSK-TV. De voorkeur voor porna komt vanwege de focus op vrouwelijk genot en realistischere beelden.

Belang van seksualiteit

Wat is belangrijk bij goede porna? Wederzijds respect, vrouwelijk genot dat centraal staat en performers die het naar hun zin hebben. Helaas is dat niet de norm. Zonde, want ook vrouwen verdienen representatie. Daarom is er porna, waarbij de focus wél op vrouwelijk genot ligt. Dat er behoefte is aan dit vrouwvriendelijke alternatief blijkt wel uit de kijkcijfers. Afgelopen jaar werd er bijna 30.000 uur gekeken naar video’s op het erotische videoplatform.

Om het belang van seksualiteit in kaart te brengen heeft DUSK-TV onderzoek gedaan naar kijkgedrag rondom porno en porna . Dit onderzoek is ook verspreid door taboe-doorbreker en feminist Linda de Munck. De YouTuber, spreker, presentator en schrijver deelde het onderzoek in haar netwerk. Uit het onderzoek blijkt dat onder andere 92% van de respondenten wel eens porno kijkt. Een derde zet enkele keren per maand een video aan en 20% kijkt het meerdere keren per week. Toch is 20% hier niet open over en schaamt één op de tien zich voor het kijken naar porno.

Voordelen voor seksleven

“De schaamte op het kijken naar porno moet maar eens opgehouden zijn. Open hierover zijn kan veel voordelen bieden aan je seksleven”, aldus Cindy Adriaansen, marketing manager van DUSK-TV. “Uit ons onderzoek blijkt dat er ook binnen relaties geheimzinnig wordt gedaan over het kijken naar porno. Terwijl het blijkt dat stellen die daar wél open zijn daar veel baat bij hebben. Het maakt het praten over fantasieën en voorkeuren bijvoorbeeld makkelijker.”

Voordelen van erotiek

Of je nou alleen kijkt of samen, er hangen veel voordelen aan het kijken naar porno of porna. Uit het onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat stellen video’s kijken om samen te genieten (29%), als voorspel (23%) of om inspiratie op te doen (17%). Maar ook maakt het het praten over wensen in de slaapkamer makkelijker (17%). Ook kan een solosessie helpen als je fantasieën hebt die je (nog) niet met je partner kan of wil delen.

Toch laat het onderzoek ook een andere kant zien. Zo blijkt onder andere dat 70% door gewenning meer opgewonden te raken van porno. Eén van de respondenten geeft aan: ”Het geeft geen realistisch beeld en mijn partner vindt het vervelend als ik het kijk. Toch zorgt het dat ik sneller tot een orgasme kom.”