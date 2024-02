Helft Nederlandse 55-plussers eet ’s avonds nooit vegetarisch

Laatst geüpdatet op februari 28, 2024 by Redactie

Vegetarisch eten, het lijkt de afgelopen jaren steeds normaler te zijn geworden. Meatless Mondays, flexitariërs, De Week Zonder Vlees; initiatieven of termen om vleesconsumptie te verminderen zijn niet meer weg te denken uit de samenleving. Op 4 maart start de Nationale Week Zonder Vlees (en Zuivel). Als partner van dit initiatief deed maaltijdboxleverancier HelloFresh onderzoek naar de eetgewoonten van de verschillende generaties. Wat blijkt? Die verschillen nogal in hun vleesconsumptie – en gedachten daarover. Zo geeft maar liefst de helft van de Nederlandse 55-plussers aan ’s avonds nooit vegetarisch te eten.



Dat vegetarisch eten een groeiende trend is in Nederland blijkt uit het feit dat 14% van de Nederlanders aangeeft dat zij in het afgelopen jaar vaker vegetarisch zijn gaan eten dan in voorgaande jaren. Inmiddels geeft ruim 40% van de Nederlanders aan dat zij minstens één keer per week ‘s avonds geen vlees eten. HelloFresh herkent deze trend: de afgelopen jaren was de meest gekozen receptcategorie keer op keer Veggie.

Helft jongeren eet wekelijks geen vlees

Deze beweging is grotendeels te danken aan jongeren onder de 35. Hiervan eet namelijk de helft (50%) wekelijks geen vlees. Onder 55-plussers ligt dit percentage een stuk lager: 32% van hen eet minstens één keer in de week geen vlees.



De belangrijkste reden om geen vlees te eten is vanwege de impact op het milieu (39%) en omdat te veel vlees eten als ongezond wordt gezien (36%).



Jongeren liggen vaker wakker van de impact van vlees op het klimaat; hierover maakt bijna één derde (27%) zich zorgen tegenover maar één tiende (13%) van de 55-plussers.

Waar een wil is, is een weg – of niet?

En als we ze aan de hand nemen, die 55-plussers, zouden ze dan meebewegen? Zo lijkt het niet: meer dan de helft (52%) geeft aan dat zelfs als ze lekkere, vegetarische gerechten zouden weten, alsnog niet vaker vegetarisch zou eten.



Waar blijven voornemens om minder vlees te eten steken? Onder andere omdat men vlees te lekker vindt (38%) en vindt dat het hoort bij een gevarieerde levensstijl (30%), maar ook omdat bijna één op de drie Nederlanders vegetarische maaltijden niet lekker vindt (28%). Hierbij is het opmerkelijk dat van de jongeren (onder de 35) niemand (0%) aangeeft vegetarisch eten niet lekker te vinden, tegenover de helft (47%) van de 55-plussers.