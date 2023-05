Helft Nederlandse vrouwen masturbeert niet of nauwelijks

Laatst geüpdatet op mei 11, 2023 by Redactie

Bijna de helft van de Nederlandse vrouwen masturbeert niet of nauwelijks. 38 procent van de vrouwen geeft aan vrijwel nooit aan soloseks te doen en bijna 10 procent doet dat slechts om de paar maanden of minder. Dat komt naar voren uit de Nationale Seks-enquête die onder duizend Nederlanders is uitgevoerd door onderzoeksbureau Panel Inzicht, in opdracht van EasyToys. Bij de meeste mannen, daarentegen, is masturbatie onderdeel van de wekelijkse of dagelijkse routine. Uit de enquête blijkt dat mannen in de maand voorafgaand aan het onderzoek gemiddeld tien keer masturbeerden.



Het gros van de vrouwen masturbeert dus vrijwel nooit. Van de vrouwen die dat wel doen, bevredigt ruim een kwart zich meerdere malen per maand. Een achtste doet dat meer dan eens per week. Bij de mannen masturbeert het merendeel wel. Sterker: bijna een derde doet dat meerdere malen per week en 11 procent doet dat zelfs dagelijks. Hoewel mannen veel vaker masturberen dan vrouwen, is er toch nog een kwart van hen dat zelden tot nooit de hand aan zichzelf slaat. In de maand voorafgaand aan het onderzoek masturbeerde de gemiddelde vrouw vijf keer en de gemiddelde man tien keer.

Samenhang met leeftijd en seksuele tevredenheid

Hoeveel of weinig iemand masturbeert, hangt onder meer samen met leeftijd. Hoe ouder de respondenten, hoe vaker ze antwoorden dat ze vrijwel nooit masturberen. Dat kan samenhangen met een verminderd libido, maar ook met een taboe op masturbatie onder ouderen. Volgens de helft van alle bevraagde mensen is masturbatie geen maatschappelijk geaccepteerd thema. Opvallend is dat het percentage dat meerdere malen per maand masturbeert bij alle leeftijden constant is, namelijk tussen de 25 en 30 procent.



Uit de Nationale Seks-enquête blijkt verder dat mensen die heel tevreden zijn over hun seksleven minder masturberen. Onder de groep met een heel goed seksleven zegt bijna 40 procent dat hij of zij zichzelf vrijwel nooit bevredigt. Onder de groep die juist heel ontevreden is, wordt dat antwoord door slechts 19 procent gegeven. Zo´n 40 procent van de mannen geeft dan ook aan dat masturbatie voor hen slechts een vervanging is voor seks met een partner. Onder de vrouwen zegt slechts 20 procent dat.

Kwart vrouwen masturbeert tijdens de seks

Op de vraag waarom we masturberen, geven mannen en vrouwen min of meer dezelfde antwoorden. Seksuele bevrediging, om zich beter te voelen, om de fantasie op de vrije loop te laten en om stress kwijt te raken worden het vaakst als redenen genoemd. Wel verschilt de situatie waarin mannen en vrouwen masturberen. Een kwart van de vrouwen masturbeert tijdens de seks met een partner, terwijl dat bij de mannen aanzienlijk minder is. Volgens seksuoloog Eveline Stallaart is daar wel een verklaring voor: “Vrouwen masturberen vaker met een partner erbij dan mannen. Dat komt omdat vrouwen zichzelf af en toe een beetje moeten helpen. Slechts 25 procent van de vrouwen komt klaar door penetratie. Vrouwen hebben dus soms zelfstimulatie nodig om klaar te komen tijdens de penetratieseks.” Onder de groep die heel tevreden is over het seksleven wordt veel meer gemasturbeerd tijdens de seks dan bij de groep die ontevreden is.



’s Avonds voor het slapengaan is voor zowel mannen als vrouwen het favoriete moment om te masturberen. Tijdens het douchen of in bad gaan is de tweede favoriet. Mannen masturberen vaker ’s ochtends na het wakker worden en tussen de bedrijven door dan vrouwen. Sommigen houden er een minder gangbare voorkeur op na: zo verricht 6 procent van de mannen en 1 procent van de vrouwen wel eens handwerk in de tijd van de baas. Mannen bevredigen zich ook vaker in het openbaar dan vrouwen: dat wordt gedaan door 5 versus 2 procent.

Seksspeeltjes populairst bij vrouwen, porno bij mannen

Hoewel mannen fanatiekere masturbeerders zijn dan vrouwen, maken zij veel minder gebruik van sekstoys. Van de vrouwen gebruikt bijna de helft seksspeeltjes tegenover slechts 12 procent van de mannen. Bij mannen is porno dan weer een veel populairder hulpmiddel (45 procent) dan bij vrouwen (18 procent). Opvallend: 10 procent van alle bevraagde mensen geeft aan wel eens een alledaags object te gebruiken om aan zijn of haar gerief te komen. Onder vrouwen ligt dat percentage op maar liefst 15 procent. Dat is overigens niet zonder risico’s. Masturbatie met een voorwerp dat daarvoor niet is bedoeld, kan voor flinke problemen zorgen.



Van alle deelnemers aan de Nationale Seks-enquête vindt een overweldigende meerderheid dat je door masturbatie jezelf en je lichaam beter leert kennen. Bij de mannen is dat 70 procent, bij de vrouwen zelfs 80 procent. Ook zijn mannen én vrouwen het erover eens dat masturbatie als onderwerp aan bod moet komen bij seksuele voorlichting. Dat is de mening van zo’n 80 procent. 16 procent staat er neutraal tegenover, en slechts 4 procent vindt dat absoluut geen goed idee. Opvallend hierbij is dat juist ouderen het vaker met die stelling eens zijn dan jongere leeftijdsgroepen.