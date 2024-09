Helft van de Nederlanders bezorgd over invloed klimaatverandering op huis en buurt

Laatst geüpdatet op september 26, 2024 by Redactie

Overvloedige regenval, enorme hagelbuien en langdurige droogte. Als gevolg van klimaatverandering krijgen we in Nederland steeds vaker te maken met weersextremen. De helft van de Nederlanders maakt zich zorgen over impact die deze weersextremen hebben op hun huis en buurt, blijkt uit nieuw onderzoek van ASN Bank. Maar bij de pakken neerzitten? Dat is er niet bij: 46% van de Nederlanders is van plan binnen 2 jaar maatregelen te nemen om de invloed van weersextremen op hun huis en buurt te beperken.



48% van de ondervraagden maakt zich zorgen over de mogelijke gevolgen van hevige regenval, stormen, hitte, droogte en andere weersextremen op hun huis en buurt. Over de afname van het aantal dieren en planten in Nederland maakt zelfs 62% zich zorgen.



Dertigers zijn het meest bezorgd. Tegelijkertijd is ruim de meerderheid van deze groep (56%) van plan de komende 2 jaar in actie te komen om de gevolgen van klimaatverandering en biodiversiteitsverlies op en rondom hun huis en buurt te beperken. Bijvoorbeeld door het plaatsen van een regenton of het vergroenen van dak, tuin en balkon. Opvallend: hoewel dertigers weten wat zij kunnen doen, wil bijna de helft van hen tóch eerst advies over de stappen die zij het beste kunnen zetten.

Zelf in actie komen

Om te bepalen wat je zelf kunt doen om je huis of buurt groener te maken, ontwikkelde Naturalis Biodiversity Center en HAS green academy De Groene Gids voor een natuurinclusieve omgeving. In deze gratis gids staan 27 maatregelen die iedereen kan nemen. Zoals het planten van begroeiing in boomspiegels, het neerleggen van waterdoorlatende verharding op parkeerplaatsen of het maken van waterberging via een wadi of vijver. De gids heeft als doel op een laagdrempelige en stapsgewijze manier te helpen bij het vergroenen en klimaatbestendig maken van huis, tuin en buurt.



De ontwikkeling van de gids kwam tot stand als onderdeel van het project KennisNatuurlijk! van Naturalis Biodiversity Center. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt met financiële steun van ASN Bank, die 10% van de inkomsten van ASN Verzekeringen beschikbaar stelt voor duurzame projecten.



Patrick van den Bos, expert duurzaam verzekeren bij ASN Bank, zegt: “Dat Nederlanders zich zorgen maken over de gevolgen van het veranderende klimaat op hun huis en buurt is begrijpelijk. We zien dat weersextremen en klimaatrampen de persoonlijke leefomgeving van mensen raken. Denk aan de overstroming in Valkenburg in 2021. Gelukkig willen veel mensen zich inzetten om hun eigen leefomgeving klimaatbestendiger te maken. Daar wil ASN Bank bij helpen, vandaar dat we KennisNatuurlijk! de vraag hebben gesteld hoe mensen daarmee aan de slag kunnen. En het mooie is: vaak dragen maatregelen op meerdere vlakken bij. Zo zorgt een groen dak voor waterberging en verkoeling, én trekt het insecten en vogels aan. Dat is dus goed voor mens én natuur.”