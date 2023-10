Helft van de Nederlanders productiever op de werkvloer als ze regelmatig een orgasme hebben

Laatst geüpdatet op oktober 6, 2023 by Redactie

Wereldwijd zijn experts het erover eens dat (solo)seks, intimiteit en klaarkomen niet alleen heel bevredigend is tijdens de daad, maar ook resulteert in een goed humeur en een energieboost. Uit nieuw onderzoek van LELO blijkt dat een orgasme ook nog eens voordelen heeft voor je werkende leven. Een belangrijk inzicht voor wie ideeën zoekt om de productiviteit op de werkvloer te vergroten. Daarom biedt de ontwerper van high-end sekstoys haar personeel ‘masturbatievrij’ aan.

Als voorvechter van seksueel welzijn, onderzocht LELO namelijk het effect van seksuele intimiteit op productiviteit. Het onderzoek laat zien dat seksueel genot een belangrijke drijfveer is voor productiviteit.



Wereldwijd is 9 op de 10 mensen het erover eens dat ze productiever zijn op werk als ze gelukkig zijn. Jammer genoeg staat voor velen ‘stress’ dit geluk vaak in de weg. Maar hoe ontdoe je je hier dan van? Het blijkt dat je je gemoedstoestand een flinke oppepper kan geven door regelmatig tussen de lakens te kruipen met jezelf of een partner.

Lees ook: Hoe krijg je een meervoudig orgasme door solo seks?

Ruim de helft van de ondervraagde Nederlanders geeft aan productiever te zijn als ze regelmatig een orgasme ervaren. Volgens 74% van de ondervraagden helpt het klaarkomen om te ontstressen en ontspannen. Dit gevoel houdt voor het merendeel van hen tot twee uur na het hoogtepunt aan. Overigens verkiest 50% een orgasme met partner, boven de hand aan jezelf leggen, om tot rust te komen. Mocht je nou moeite hebben om tot een hoogtepunt te komen met een lover? Niet getreurd. Voor 4 op de 5 Nederlanders geldt dat een potje vrijen met een partner ook zonder climax al zorgt voor een meer ontspannen gevoel.

Extra dagen vrij(en)

Of het nu alleen is of met partner, LELO is ervan overtuigd dat seksueel plezier bijdraagt aan geluk, minder stress en uiteindelijk een verbeterde productiviteit op de werkvloer. LELO medewerkers daarom bovenop hun reguliere vakantiedagen maximaal vier dagen per jaar vrij nemen om (zichzelf) seksueel te bevredigen en volop te genieten van orgasmes. Ook Nederlanders zijn enthousiast over de Self-Love Days. Maar liefst 73% van de ondervraagden geeft namelijk aan zeker gebruik te maken van ‘masturbatievrij’ als dit aangeboden zou worden door hun werkgever.



Luka Matutinovic, CMO van LELO: “Met de Self-Love Days laten we zien dat zelfliefde en seks zoveel meer voordelen met zich meebrengt in het dagelijkse leven dan alleen het krijgen van een orgasme. We hopen dat experts, werkgevers en mensen over de hele wereld hier kennis van nemen en zich bij ons aansluiten en de Self-Love Days in te voeren.”