Helft van Nederlanders wordt wakker met slechte adem

Morgen is het de Dag van de Frisse Adem, hét moment eens extra aandacht te besteden aan hoe we uit onze mond ruiken. Uit recent onderzoek in opdracht van mondverzorgingsmerk CB12 blijkt namelijk dat meer dan de helft van de Nederlanders wakker wordt met een onfrisse geur in de mond. Veel mensen hebben dus last van een slechte adem, maar weten niet wat ze eraan moeten doen. En dan is het ook nog eens taboe om het erover te hebben. De Dag van de Frisse Adem is het uitgelezen moment om te onderzoeken wat we kunnen doen om een slechte adem te voorkomen en hoe we denken over de adem van een ander.

Nog nooit een tandenborstel gezien

Vaak is een slechte adem makkelijk te voorkomen. Het begint namelijk met goed poetsen, de tong te schrapen, tussen de tanden te reinigen en het gebruik van een mondwater. Toch is dat niet bij iedereen bekend, want zeker 5% van de ondervraagden geeft aan niet eens dagelijks de tandenborstel ter hand te nemen, laat staan een flosdraad of mondwater. 40% gebruikt dagelijks tandenstokers en een kleine groep gebruik één keer per dag een tongschraper. Dat zijn belangrijke dingen om een goede adem te hebben en te houden. Maar er is nog winst te behalen! Meer dan 50% geeft aan nooit een mondwater te gebruiken. En juist een mondwater komt goed bij de moeilijke bereikbare plekken waar bacteriën achterblijven en zorgt ervoor dat de adem wordt geneutraliseerd.

Een echte afknapper

Niemand vindt het natuurlijk fijn om uit z’n mond te stinken. Respondenten vinden een onfrisse geur net zo vies als bevlekte kleding, een penetrante zweetlucht en vieze tanden. Een echte afknapper dus. De meeste mensen hechten dus wel echt belang aan het hebben van een frisse adem en schamen zich er zelfs voor als dat niet het geval is.

Lekker ruiken tijdens een date

Ruim 70% van de respondenten vindt een frisse adem vooral belangrijk bij een date en tijdens een sollicitatiegesprek. Bij een bezoek aan de tandarts geeft ruim 57% aan het liefst met een goede adem in de stoel te liggen. Daarnaast hebben we niet alleen aandacht voor een frisse adem van onszelf, maar willen we ook graag dat anderen een beetje aangenaam uit de mond ruiken.

Kaken op elkaar

Collega’s, vrienden, de man of vrouw naast wie je wakker wordt: hoe goed je de persoon in kwestie ook kent, de meesten vinden het lastig om anderen erop te attenderen wanneer er een nare lucht om hen heen hangt. We vinden er wel wat van, maar houden volgens het onderzoek in bijna de helft van de gevallen toch liever onze kaken op elkaar.

Je ruikt wat je eet

Toch is iemand met een slechte adem niet altijd iets te verwijten, want een slechte adem kan ook het gevolg zijn van ziekten en ontstekingen. Ook voeding speelt een belangrijke rol. Kruidig eten, veel suikerhoudende producten of langdurig niets eten of drinken: het heeft allemaal effect op hoe je uit je mond ruikt.

Mondwater zonder alcohol

Mondhygiënist Ahmad Alkwatly van Tandartsenpraktijk Borm geeft aan gelukkig niet op dagelijkse basis mensen met een slechte adem in zijn stoel te hebben. “Als ik mensen behandel die last hebben van een slechte adem, geven ze inderdaad aan dat ze dit vooral ‘s morgens merken. Ik adviseer ze goed te poetsen en daarnaast ook dagelijks tandenstokers te gebruiken. Voor de ergere gevallen adviseer ik daarnaast ook te spoelen met mondwater. Belangrijk hierbij is dat het een mondwater zónder alcohol is!”

Vergeet de tong niet

Ook Judith Korver Goudsblom, mondhygiënist van Tandartsenpraktijk Binsbergen geeft aan dat het gebruik van een mondwater zeker kan helpen om een slechte adem te verhelpen. “Ongeveer eens in de twee weken heb ik patiënten in mijn praktijk die stoeien met een slechte adem. Het eerste wat ik hen aanraad is om een goede mondverzorgingsroutine te ontwikkelen waarbij niet alleen aandacht wordt besteed aan de mondhygiëne, maar ook aan de tong! Daarnaast kan een mondwater aan deze routine worden toegevoegd. Maar kies er altijd eentje die geen alcohol bevat!”