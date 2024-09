‘Hello’ van Adele nieuwe #1 in Sky Radio Top 1000

Laatst geüpdatet op september 27, 2024 by Redactie

De nieuwste editie van de Sky Top 1000, dé ultieme hitlijst samengesteld door de luisteraars van Sky Radio, is vanaf morgen weer te beluisteren. Dit jaar voert Adele de lijst aan met haar wereldhit ‘Hello’. Met maar liefst dertien noteringen is de Britse superster bovendien uitstekend vertegenwoordigd in de Top 1000. Ed Sheeran, vorig jaar nog op de eerste plaats met het nummer ‘Perfect’, doet het ook dit jaar weer goed met achttien noteringen. Hiermee mag hij zichzelf hofleverancier van de lijst noemen.

Hoogst genoteerd

De top vijf van de Sky Top 1000 bestaat dit jaar uit:



1. Hello – Adele

2. Perfect – Ed Sheeran

3. Bohemian Rhapsody – Queen

4. All I Want for Christmas – Mariah Carey

5. Viva la Vida – Coldplay



Dat Adele en Ed Sheeran dit jaar van stuivertje wisselen, kan zomaar eens te maken hebben met de uitverkochte concertreeks die Adele dit jaar gaf in München. Fragmenten van haar shows waren populair op sociale platformen TikTok en Instagram en dat zal de Sky-luisteraar wellicht niet zijn ontgaan.



Opvallend dit jaar is ook de hoogste nieuwe binnenkomer: de Amerikaanse zanger Mark Ambor scoort met zijn hit ‘Good to Be’ een mooie 25e plaats. Het nummer betekende voor hem in 2024 zijn doorbraak in Nederland. Naast internationale artiesten, zijn ook Nederlandse acts goed vertegenwoordigd in de lijst. Danny Vera’s ‘Rollercoaster’ is met een dertiende plaats het hoogst genoteerde nummer van Nederlandse komaf. BLØF heeft met tien nummers de meeste Nederlandstalige noteringen.



Een compleet overzicht van de Sky Top 1000 is hier te vinden.

Kerstklassiekers

Uiteraard heeft kerst een speciaal plekje in het hart van de Sky-luisteraar: Mariah Carey’s ‘All I Want for Christmas’ is met een vierde plek de hoogst genoteerde kerstplaat en natuurlijk kunnen ook ‘Driving Home For Christmas’ (332) van Chris Rea en ‘Last Christmas’ (521) van Wham! niet ontbreken. Luisteraars kunnen met deze nummers nu alvast in de feeststemming komen, voordat in december alweer Sky Radio The Christmas Station van start gaat.

Non-stop feel good

De Sky Radio Top 1000 werd vorig jaar in het leven geroepen ter ere van het 35-jarig bestaan van Sky Radio. Ook dit jaar konden luisteraars weer twee weken lang stemmen op hun favoriete nummers allertijden. Het resultaat is een muzikale reis door de tijd: een lijst die is gevuld met muziek die de Sky-luisteraar raakt, een speciale herinnering oproept, of die simpelweg een lach op hun gezicht tovert.



De Sky Top 1000 is van 28 september tot en met 4 oktober van 07:00 uur tot 19:00 uur te horen op Sky Radio.