Help! Ik ben zelf een klusser

Laatst geüpdatet op februari 23, 2023 by Redactie

Je gaat je (nieuwe) woning verbouwen en denk je er alleen voor te staan? Een verbouwing kan een enorm uitdagende klus zijn, vooral wanneer je denkt dat je er alleen voor staat. Maar, maak je geen zorgen. Met deze tips kun jij je er gemakkelijk doorheen slaan. Je kunt namelijk meer dan je denkt, en voor de klussen die je echt niet zelf ziet zitten, staat er altijd professionele hulp voor je klaar. Ben jij benieuwd naar hoe jij een verbouwing in je eentje goed kunt uitvoeren.

Maak een planning

Je kunt jouw verbouwing eigenlijk altijd het beste beginnen met het maken van een goede en gedetailleerde planning. Leg goed vast op papier wat er precies moet gebeuren, en plan op welke dag je welke taak wilt gaan uitvoeren en kijk naar het budget dat jij beschikbaar hebt voor de verbouwing. Geef je zelf wel lekker de tijd, want verbouwen onder tijdsdruk maakt de klus niet veel leuker.

Benader professionals

Ook al heb je het idee dat je er alleen voor staat, is dat eigenlijk helemaal niet de realiteit. Er zijn talloze bouwbedrijven die jij kunt contacteren en die jou kunnen helpen met verschillende klussen. Zo kun je vakmensen inhuren die bijvoorbeeld jouw vloer leggen of die jouw nieuwe muren extra mooi in de verf kunnen zetten. Daarnaast zijn er ook bedrijven die je kunt benaderen om handige apparatuur van te huren die je nodig hebt bij het uitvoeren van jouw klus. Zo kun je bijvoorbeeld handige bouwlampen huren, zodat je in de avond kunt werken terwijl het licht in jouw woning nog niet werkt. Ook kun je bijvoorbeeld een aanhangwagen huren voor een klus. Zo sta je er dus toch minder alleen voor dan dat je misschien dacht!

Zorg voor veiligheid

Tijdens een verbouwing is het altijd belangrijk dat je ook goed rekening houdt met veiligheid. Zorg er dus voor dat je voldoende veiligheidsmaatregelen neemt. Zorg er bijvoorbeeld voor dat je veiligheidskleding, zoals een helm en een overall die jouw kleding beschermd tegen vuil, in huis hebt. Daarnaast is het belangrijk dat je bouwvoorschriften volgt en dat je goed verzekerd bent.

Denk aan jezelf

Verbouwen kan erg stressvol en tijdrovend zijn, dus het is belangrijk dat je ook goed aan jezelf denkt gedurende het project. Neem zo nu en dan pauze wanneer je voelt dat je het nodig hebt, blijf genoeg water drinken en zorg er voor dat je voldoende slaap en rust krijgt. Wanneer het allemaal te veel wordt, kun je eventueel aan je familie en vrienden om hulp vragen.



Verbouwen is leuk, maar kan ook lastig zijn. Met deze tips kom je een heel stuk verder, en kan jij gelukkig door een verbouwing heen gaan. En onthoud: je staat er niet alleen voor! Klik hier bijvoorbeeld voor meer informatie over handige spullen die je kunt huren voor tijdens jouw verbouwing.