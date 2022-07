Help, mijn kind bijt

Als kinderen bijten, is dat niet het einde van de wereld. En nog meer goed nieuws: ook andere ouders vragen zich af: wat te doen als kinderen bijten? Waarom bijt mijn kind? Wat hebben we verkeerd gedaan? Is ons kind agressief? Hoe kan ik me nu het beste gedragen?

Als dit je bekend in de oren klinkt, kunnen we je geruststellen. Want bijten komt veel voor bij kinderen tussen de 12 maanden en drie jaar. Het weerspiegelt niet alleen de gevoelens van een peuter, maar ook hun beperkte vermogen om zichzelf te uiten. We hebben de oorzaken van bijten samengevat in dit artikel. Ook geven we tips & tricks hoe je het beste om kunt gaan met je kleine bijter.

Waarom kinderen bijten

Er zijn een aantal redenen waarom kinderen bijten. Slechts zeer zelden is er daadwerkelijk sprake van agressief gemotiveerd gedrag. Wanneer kinderen bijten, is dit meestal een normale ontwikkelingsfase. Natuurlijk maken ouders zich nog steeds zorgen als hun eigen kind hun vrienden begint te bijten. Om op de juiste manier met de kleine hobbyvampiers om te gaan, is het belangrijk om de oorzaak van het bijten te kennen.

De ontwikkeling van het kind

Is je kind jonger dan twee jaar, dan hoef je je nog geen zorgen te maken. Op deze leeftijd verzamelt hij of zij zoveel mogelijk zintuiglijke indrukken – en gebruikt daarbij ook de mond. Het kan wel eens gebeuren dat ze testen hoe de arm van hun beste vriend smaakt.

Het kan ook zijn dat je kind tanden krijgt. Het proces van tandjes krijgen is pijnlijk voor de meeste kinderen. Ze verlichten instinctief pijn door dingen of mensen te bijten.

De omgeving van het kind

Het ruimtegevoel is bij onze kleintjes nog niet volledig ontwikkeld. Dit kan het voor hen gemakkelijker maken om zich ingesloten of in het nauw gedreven te voelen door andere kinderen. En een beet is een zeer effectieve manier om ruimte te winnen in een situatie als deze. Nogmaals, er is geen reden om je zorgen te maken. Integendeel, je kind leert zich net te verdedigen, maar helaas op de verkeerde manier.

De kinderlijke emoties

Net als wij volwassenen, zijn kinderen soms gewoon moe, hongerig of overprikkeld. Maar anders dan wij zijn ze op deze leeftijd nog niet in staat om zich met de juiste woorden uit te drukken over hun toestand. Als woorden tekort schieten, wordt het eigen ongemak uitgedrukt door een beet.

Tips en trucs voor ouders als het kind bijt

Heeft je kind gebeten in het kinderdagverblijf en heeft de leerkracht je hierover geïnformeerd? Geen reden tot paniek. Je kunt het nu immers niet meer veranderen. Het kind herinnert het zich waarschijnlijk helemaal niet, laat staan ​​de context. Het is het beste als je alleen de beet opmerkt. Leidsters zijn bekend met dergelijk gedrag en kunnen er adequaat mee omgaan.

De situatie is anders als een kind een ander kind voor jou bijt. Dan is het tijd om direct in te grijpen! Ga er tussenin en zorg voor het gebeten kind. Zo leert je kind dat het in het begin geen aandacht krijgt door zijn gedrag. Nadat het gebeten kind is opgevangen, praat je met je eigen kind. Het heeft weinig zin om agressief te reageren als je je kind duidelijk wilt maken dat het zelf niet agressief moet handelen.

Bied je kind alternatieven aan. Misschien helpt een bijtring of een kussentje. Of misschien laat je hem zien dat je onvrede ook op een andere manier kunt uitten. Of kom je erachter dat je kind bijt omdat het zich niet begrepen voelt? Probeer dan door middel van een gesprek te achterhalen wat het voelt en welke behoefte op dit moment onvervuld is. Is je kind jonger dan drie jaar, dan wordt het natuurlijk lastig. Ga dan terug naar een boek over het onderwerp “Als kinderen bijten”.

Het is in ieder geval belangrijk om rustig te blijven als je kind eenmaal heeft gebeten. De oorzaken van bijten zijn divers. En in de meeste gevallen is de gedachte dat een kind bijt een stuk erger dan de realiteit.