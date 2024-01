‘Help, Mijn Man Is Klusser!’ terug met zeventiende seizoen

Laatst geüpdatet op januari 3, 2024 by Redactie

Vanaf 15 januari keert ‘Help, Mijn Man Is Klusser terug met een vernieuwd, maar toch vertrouwd seizoen. Net als andere jaren helpt het programma mensen die gruwelijk in de problemen zijn gekomen doordat ze het klussen in huis uit de hand laten lopen, maar nu met een gloednieuw klusteam. Joanneke, Rico en Ruud zorgen er dit seizoen op geheel eigen wijze voor dat de ellende in de klushuizen wordt opgelost. En dit alles uiteraard weer onder toeziend oog van presentator John Williams. ‘Help, Mijn Man Is Klusser!’ is vanaf maandag 15 januari wekelijks om 20.30 uur te zien bij RTL 4.



Wat blijft? De herkenbare en geliefde elementen van het programma waar kijkers zo van zijn gaan houden. ‘Help, Mijn Man Is Klusser!’ blijft zich richten op het oplossen van klusproblemen in huis. Net als vorig seizoen komen niet alleen meer vrouwen die hun niet-klussende man opgeven aan bod, maar is er ook plek voor andere duo’s zoals moeder en zoon, of broer en zus.



Presentator John Williams: “Het is geweldig om met dit programma al zeventien seizoenen lang mensen te hulp te kunnen schieten. Dit seizoen omarmen we een frisse twist, want we introduceren een kersvers klusteam. Maar natuurlijk behouden we altijd de essentie van het programma: de warmte, het begrip en de creatieve oplossingen waar onze kijkers zo van zijn gaan houden. Na zoveel jaren had ik niet. verwacht dat ik nog steeds geshockeerd zou raken, maar ook dát is dit seizoen weer gelukt!”



‘Help, Mijn Man Is Klusser!’ wordt geproduceerd door Blue Circle en Amant Productions en is vanaf maandag 15 januari wekelijks om 20.30 uur te zien bij RTL 4.



Fotocredit: William Rutten