Herfst schoonheid – trends en kleuren voor het najaar

Ben je benieuwd welke kleuren we in het najaar van 2022 veel terug gaan zien? Dan komt dit artikel heel goed van pas! Je leest alles over de trendkleuren en welke kledingstukken hier mooi bij passen. Of je nou houdt van een ingetogen kleurenpalet of van een hele uitdagende outfit: er zit vast iets voor je tussen.

Middernachtblauw

We beginnen met een mooie neutrale kleur. Middernachtblauw (oftewel midnight blue) is tijdloos en staat vrijwel iedereen. Hoewel het een klassieker is, zien we het dit najaar nog vaker terugkomen. Denk aan donkerblauwe breisels, blazers en nette pantalons. Hele donkere spijkerstof dat neigt naar deze diepblauwe kleur is ook perfect voor een stijlvolle look. Wil je de outfit met deze neutrale tint toch wat interessanter maken? Combineer het dan eens met lichtblauw of beige.

Roestbruin

Roestbruin is een echte herfstkleur. De bruintint neigt naar rood en heeft daardoor een extra warme uitstraling. Schaf dit seizoen een lange roestbruine jurk aan om trendy voor de dag te komen. Dit kan een maxi-jurk zijn met toffe print of juist een warme gebreide jurk tot aan de enkels. Een andere gave optie is een roestbruine jas. Op de website van Meyer Mode kun je gemakkelijk filteren op kleur. Tip: als je op zoek bent naar roestbruine items kun je het beste bruin, rood én oranje aanklikken. Een roest tint kan namelijk onder al deze kleuren vallen.

Olijfgroen

Groen was deze lente en zomer al heel populair, maar mag ook in de herfst niet ontbreken. Van fris appeltjesgroen stappen we over naar een donkere groentint. Vooral olijfgroen is erg geliefd voor gebreide truien en wollen mantels. Maar kijk ook eens naar lichtere groentinten zoals saliegroen. Dit is prachtig voor blouses, gilets of tweedelige pakken met pantalon en een bijpassende blazer.

Gebroken wit

Vervang helder wit in het najaar voor gebroken wit. Dit oogt net wat zachter en warmer. De klassieke kleur is heel veelzijdig en dus gemakkelijk te combineren. Als je een effen kledingstuk in gebroken wit iets te simpel vindt, kun je eens kijken naar een wit shacket of jasje met ruitjes patroon. Deze preppy stijl zie je veel terugkomen!

Bordeaux rood

In het najaar van 2022 zijn diverse roodtinten een trendy keuze. Bordeaux rood valt bij de meeste mensen goed in de smaak. Het gaat bovendien super mooi samen met een luxueuze stof zoals corduroy. Ribfluweel is prachtig voor puffer jassen, broeken en zelfs voor pakken. Andere rode trendkleuren zijn lava rood, wijnrood en robijnrood.