Herfstige citytrip naar Kroatië

Laatst geüpdatet op oktober 25, 2022 by Redactie

Met het dalen van het kwik, daalt ook het aantal toeristen in Kroatië. De herfst is dus de perfecte periode voor een korte vakantie naar dit Zuid-Europese land. Zagreb, Split en Dubrovnik zijn fantastische citytrip-bestemmingen. Verken deze bijzondere steden met nog aangename temperaturen en maak een uitstapje naar de natuur om het herfstige kleurenspektakel te bewonderen.

Zagreb

De prachtige hoofdstad van Kroatië ligt langs de oever van de Sava rivier en tegen de helling van de Medvednica berg. Door de perfecte locatie – precies tussen Venetië, Wenen en Boedapest in – heeft Zagreb een rijke geschiedenis. Struin door de historische straten en bewonder de vele schitterende monumenten en gezellige pleinen. Er zijn knusse cafés en culinaire restaurants in overvloed om vermoeide voeten even rust te gunnen. Een absolute aanrader is de Dolac-markt. Boeren uit de hele omgeving komen naar de stad om hun verse producten te verkopen. Maak ook een ritje met de kortste kabelbaan ter wereld, midden in de stad. De 66 meter lange kabelbaan verbindt het lage deel met het hoge deel van de stad. Het Maksimir park, dat al in 1794 geopend werd, is een fantastische plek om van de herfstkleuren te genieten. Wandel of fiets door bossen, langs vijvers en beekjes, en beklim de uitkijktoren. Ook voor wijnliefhebbers kunnen hun hart ophalen in Zagreb, zo zijn er maar liefst 3 wijn routes te vinden en de omgeving van Zagreb vormt een prachtige groene ketting van wijnvelden rondom de hoofdstad.

Split

Het verhaal van Split, in de regio Dalmatië, begint met de Romeinse keizer Diocletianus. Hij besloot een paleis te bouwen op een schiereiland in de buurt van de grote Romeinse stad Salona, om daar zijn pensioen door te brengen. Vele eeuwen later staat het paleis op de Unesco Werelderfgoedlijst en is het in de stad nog altijd goed toeven. Je bewondert er niet alleen architectonische pracht, maar geniet er ook van eersteklas gastronomie, film, theater, muziekfestivals en tentoonstellingen.



De kilometerslange stranden van het schiereiland zijn allen geschikt om te zwemmen, en met een grote diversiteit van zandstranden, tot kiezelstranden en hoge rotsen is er voor ieder wat te vinden. De stranden lenen zich ook perfect voor een heerlijke wandeling met prachtige uitzichten.



Op ongeveer een uur rijden ligt het Nationaal Park Krka Watervallen één van de mooiste nationale parken van het land. Het park is een aaneenschakeling van kloven, bossen in herfstkleuren en heeft maar liefst zeven indrukwekkende watervallen.



Op zoek naar een actief uitje in de herfst? Doe dan mee met de Dalmacija Ultra Trail, Een reis langs verschillende tijdperken en prachtige natuur.

Dubrovnik

Dubrovnik wordt ook wel liefkozend ‘de Parel van de Adriatische Zee’ genoemd. Je begrijpt direct waarom zodra je één stap in deze schitterende stad zet. Het hele historische centrum staat op de Unesco Werelderfgoedlijst. Als je door de pittoreske straatjes van kalksteen struint, lijkt het net of je op een filmset beland bent. En eigenlijk is dat ook zo! De stad is het decor voor King’s Landing uit Game of Thrones. Dubrovnik is als één van de weinige steden ter wereld nog volledig ommuurd. Maak een wandeling over deze oude stadsmuur, die twee kilometer lang en op sommige plekken wel 25 meter hoog is. Het eilandje Lokrum ligt ongeveer een kilometer voor de kust en is zeker een bezoekje waard. Op zo’n 40 kilometer ten noordwesten van Dubrovnik ligt het Mljet Nationaal Park. Hier vind je twee bijzondere zoutwatermeren, Veliko en Malo Jezero.



In oktober vind je in Dubrovnik het Good Food Festival, een heerlijk festival voor foodies, van een sterren-chef tot workshops over traditionele gerechten, het is er allemaal te vinden!