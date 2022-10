Herfsttip: fonduen met Milka-chocolade doe je zo

Kaarsjes aan, dekentje om en een chocolaatje erbij: in de herfst is er niets zo lekker dan om aan het eind van een regenachtige dag op de bank te ploffen. Met een receptuur die nog romiger en intenser is, tilt Milka dit tedere moment dit jaar naar een hoger niveau. Om het feestje compleet te maken, goot Meester Patissier Hidde de Brabander de chocolade in een recept voor de ultieme chocoladefondue. En goed nieuws: die kun jij thuis heel gemakkelijk maken. Insert chocolate overload in 3, 2, 1…

Van najaarsdip naar chocoladedip

Met behulp van Meester Patissier Hidde de Brabander zet jij deze herfst de perfecte chocoladefondue op tafel. En snel ook, want deze fondue bevat maar 5 ingrediënten: Milka chocolade, slagroom, volle melk, kaneelpoeder en een snufje zout. Heb je geen fondueset in huis? Geen probleem, want je kunt deze fondue ook in een feestelijk kommetje serveren. Maak ‘m af met een mooie houten plank en leg er verschillende zoete fruitsoorten op om in de chocolade te dippen. Wil je je gasten extra verrassen en hou je wel van een uitdaging in de keuken? Ga dan aan de slag met een gezouten karamelsaus voor een swirled effect in je fondue of maak je eigen sticky marshmellows als dip. Nóg niet uitgespeeld? Bak dan net zoals Hidde zelf koekjes, heerlijk als extra dip.

Teder smaakt beter

De samenwerking is ontstaan omdat de receptuur van Milka tablet na 120 jaar in een nieuw jasje is gestoken. Met meer cacao en romige Alpenmelk is deze nu nóg intenser en romiger van smaak. Ook voelt de reep, vanwege de ronde chunks, nog fijner en zachter aan in je mond. Geheel in stijl heeft de verpakking een nieuwe, frisse en moderne upgrade gekregen. Smelt je al bij de gedachte?

Recept Hidde de Brabander

Milka chocoladefondue

Voor 2-4 personen



Wat heb je nodig?

150 gram slagroom

150 gram volle melk

540 gram Milka Alpenmelk chocolade

3 gram fijn zout

6 gram kaneelpoeder

Instructies

Breng de melk aan de kook. Voeg hieraan het zout en de kaneelpoeder toe en meng intensief.

Voeg nu de slagroom toe en verwarm naar +-40 graden Celsius.

Smelt de chocolade in een pan en voeg het warme mengsel in vijf gelijke delen aan de chocolade toe door middel van een spatel.

Serveer warm (in een fondueset als je deze hebt).

Gezouten karamelsaus



Wat heb je nodig?

250 gram witte basterdsuiker

300 gram slagroom

20 gram boter

Zout naar smaak

Instructies

Verwarm de bodem van een pan. Strooi ⅓ van de basterdsuiker in de pan. Laat dit langzaam smelten (niet roeren). Dan begint de suiker licht te verkleuren (karameliseren). Strooi nu opnieuw ⅓ van de suiker in de pan. Vanaf nu mag je af en toe licht roeren. Herhaal deze laatste stap.

Wanneer de suiker een mooie karamelkleur heeft, blus je deze in delen af met kleine scheutjes slagroom. Niet te snel, anders gaat het teveel bruisen.

Voeg nu van het vuur de boter en het zout toe. Laat de saus afkoelen.

Marshmallows



Wat heb je nodig?

300 gram kristalsuiker

100 gram druivensuiker

125 gram water

100 gram honing

25 gram gelatine, 205 Bloom

Kokosschaafsel

Instructies

Week de gelatine.

Breng de suikers met het water aan de kook.

Voeg alles samen in de keukenmachine en klop op. Draai luchtig en stevig.

Giet de massa in een ovenschaal tot ongeveer 2cm dikte.

Paneer de marshmallows in het kokosschaafsel.

Laat een nacht staan, snijd de massa vervolgens in lange banen en plaats deze op een houten prikker.