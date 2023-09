Herman den Blijker ontwikkelt Franse culinaire specials voor Shell Café

Opnieuw kunnen bezoekers van een Shell-station hun culinaire hart ophalen door een samenwerking met één van Nederlands bekendste en meest succesvolle TV koks Herman den Blijker. Den Blijker ontwikkelde voor Shell een flaguette steak tartare en brioche saumon fumé uit de Franse keuken. Eerder dit jaar waren er succesvolle samenwerkingen tussen Shell en twee-sterrenchef Soenil Bahadoer en BBQ-chef Ralph de Kok. Shell onderscheidt zich met deze culinaire specials op de stations en brengt kwalitatief hoogstaande producten voor bezoekers dichtbij. De specials van Herman den Blijker zijn vanaf woensdag 4 oktober tot dinsdag 9 januari verkrijgbaar bij alle Shell-stations met een bakkerij in Nederland.

Specials

Beide specials zijn geïnspireerd op de Franse keuken met een twist van Herman den Blijker. De krachtig gekruide steak tartare wordt geserveerd op een knapperig gebakken flaguette met mosterdsaus, bosui en rucola voor een pittige touch. De brioche saumon fumé is fluweelzacht door de lichtzoetige brioche bol en gaat samen met het ziltige van de warm gerookte zalmflakes en het frisse van de remouladesaus, komkommer en ijsbergsla. Herman den Blijker over de specials: “Ik heb gekozen voor de flaguette steak tartare omdat het mij in gedachten qua smaak en beleving terugbrengt naar Frankrijk. De brioche saumon fumé is een smaakvolle optie voor de vele visliefhebbers. Een echte “klassieker”. De flaguette steak tartare is verkrijgbaar in de bakkerij, de brioche saumon fumé ligt in het versschap.

Proeven met Herman op 6 oktober

Een unieke kans om de flaguette steak tartare van Herman den Blijker in zijn bijzijn te proeven is op vrijdag 6 oktober van 12:00 – 14:00 uur. Gasten kunnen dan het broodje gratis komen proeven bij Shell Café de Andel, gelegen aan de A12 (Gouda). Bovendien geeft Herman ook nog leuke prijzen weg. Zo maak je kans op een volledig verzorgd 5-gangen diner voor twee in zijn restaurant GOUD. Bekijk hier de video uitnodiging:https://vimeo.com/user49587030/hermandenblijker23?share=copy

Van 4 oktober t/m 9 januari 2024 zijn de specials van Herman den Blijker verkrijgbaar bij alle Shell Café locaties met een bakkerij in Nederland. Klik hier < https://www.shell.nl/consumenten/shell-station-locator.html> voor de dichtstbijzijnde locatie.