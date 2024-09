Herman den Blijker ontwikkelt opnieuw voor Shell culinaire specials

Laatst geüpdatet op september 5, 2024 by Redactie

Shell lanceert drie keer per jaar de ‘Proef de wereldkeuken campagne’ op haar stations, geïnspireerd door wereldse smaken. Met de campagne wil Shell haar gasten verrassen met verse en hoogwaardige producten en slaan daarbij de handen ineen met bekende Nederlandse chefs. Ditmaal ligt de focus op de Engelse keuken en gaat Shell opnieuw de samenwerking aan met Herman den Blijker. In september 2023 ontwikkelde den Blijker eerder succesvol voor Shell twee culinaire specials. De specials zijn vanaf vandaag beschikbaar bij de 105 Shell-stations met een eigen bakkerij, Shell Café, in Nederland.

Geïnspireerd op de Engelse keuken

Voor de samenwerking met Shell ontwikkelde Herman den Blijker de receptuur van de desembol rosbief en de sandwich kalkoen uienchutney. De ingrediënten voor deze culinaire specials zijn met zorg geselecteerd samen met Herman. Een desembol belegd met lichtgekruide malse rosbief, een frisse mierikswortelsaus, augurk en rucola. Deze special is een knipoog naar de Britse Sunday Roast. De sandwich is belegd met langzaam gegaarde kalkoenbrisket, rucola en een uienchutney die een zacht zoete smaak geeft aan het broodje.



“Rosbief in combinatie met mierikswortelsaus, ook wel ‘horseradisch sauce’, is niet weg te denken bij een Sunday Roast. Een klassieke hardloper die nu bij Shell overal verkrijgbaar is”, aldus Herman den Blijker.



De desembol rosbief is verkrijgbaar in de bakkerij, de sandwich kalkoen uienchutney ligt in het vers-schap.

Proef de wereldkeuken bij Shell

“Met de ‘Proef de wereldkeuken’ campagne willen wij onze gasten een wisselend en onderscheidend assortiment bieden. Door samen te werken met bekende (sterren)chefs, blijven we onze gasten verrassen met smaken van over de hele wereld. We kijken uit naar de gast reacties op de specials van Herman.”, aldus Kees van Wezel, Head of Foodservice Benelux & France bij Shell Retail.

Van 4 september t/m 7 januari zijn de specials van Herman den Blijker verkrijgbaar bij alle 105 Shell-stations met een eigen bakkerij, Shell Café, in Nederland.

Herman den Blijker over de samenwerking met Shell: “Met deze samenwerking verrijken we het smakelijke aanbod voor iedereen langs de weg!”