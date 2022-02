Het ABC van aardappelen: interessante weetjes over de knol

Toen Spaanse zeelieden in de 16e eeuw de aardappelplant vanuit Zuid-Amerika naar Europa brachten, genoten rijke prinsen vooral van de prachtige witte, roze of paarse bloemen en kweekten ze als sierplant. Dat je hun ondergronds groeiende knollen kon eten, was in die tijd nog grotendeels onbekend. Pas in de 18e eeuw hielp de Pruisische koning Frederik de Grote de aardappel aan zijn culinaire doorbraak. Om de honger van de bevolking te stillen, vaardigde hij de zogenaamde “Potato Orders” uit, waarbij boeren bij wet verplicht waren aardappelen te planten. De hongersnood werd overwonnen en de knol begon zijn triomftocht in Europa, die tot op de dag van vandaag voortduurt. Waarom is het zo? We delen hier de belangrijkste weetjes over de grote knol.

Aardappelen vullen je met een zuiver geweten

Aardappelen zijn een echt superfood: gekookt met de schil bevatten ze slechts 70 calorieën per 100 gram – pasta heeft 150 calorieën – en 0,1 gram vet. Plantaardige eiwitten en koolhydraten zorgen ook voor een langdurig verzadigd gevoel.

Aardappelen maken je mooi

Weinig calorieën, veel mineralen. De aardappel heeft veel te bieden wat goed is voor het lichaam. Een hoog kaliumgehalte zorgt bijvoorbeeld voor een zachte ontgifting en brengt de zuur-base balans weer in balans. In 100 gram gekookte aardappelen met schil zit ook 14 mg vitamine C. Dit is gezond en verstevigt het bindweefsel.

Aardappelen maken je gezond

Oma wist dat en het geldt nog steeds: een aardappelwrap met warme aardappelpuree helpt bij keelpijn. Aardappelen bestaan ​​voor 80 procent uit water en zijn daarom bijzonder goed in het opslaan van warmte. Omdat ze de warmte langzaam afgeven, zijn ze ook geweldig voor warme wraps.

Aardappelen zijn maanden houdbaar

Als je maandenlang van je aardappelen wilt genieten, moet je er bij het bewaren rekening mee houden dat de knollen het graag donker en koel houden. Bij blootstelling aan te veel licht worden ze groen en produceren ze solanine. De ideale bewaartemperatuur ligt tussen de acht en twaalf graden Celsius – dit voorkomt voortijdige kieming. Als er groene vlekken of knoppen, de zogenaamde “aardappelogen”, verschijnen: geen paniek, maar royaal uitsnijden. Tip: Bewaar aardappelen niet met appels, daar deze ethyleengas uitstoten, waardoor aardappelen sneller rijpen en ontkiemen.

Aardappelen zijn duurzaam

Aardappelen behoren tot de top drie van voedingsmiddelen wereldwijd. Er zijn echter veel kleinere hoeveelheden water nodig om ze te laten groeien dan voor de meeste andere voedingsmiddelen. Voor een kilo aardappelen staat ongeveer 135 liter water. Ter vergelijking: een kilo maïs verbruikt in de groeifase zo’n 900 liter water en een kilo rijst zelfs zo’n 2.500 liter.

Aardappelen zijn productief en veerkrachtig

Qua productiviteit en veerkracht is de aardappel superieur aan bijna alle groenten. Ruim 85 procent van de aardappelplant is geschikt voor menselijke consumptie. Voor de meeste granen is dit slechts ongeveer 50 procent. De aardappel groeit sneller dan veel andere gewassen, heeft minder ruimte nodig en gedijt goed op moeilijk terrein. Deze eigenschappen onderscheiden hen als een van de voedingsmiddelen van de toekomst.

Aardappelen zijn gewoon heerlijk

Naast alle andere positieve eigenschappen zijn aardappelen één ding in het bijzonder: superlekker en veelzijdig. Bijzonder puur als gepofte aardappel, kan de superknol zijn volle aroma in al zijn schoonheid ontvouwen. Samen met zelfgemaakte kruidenboter wordt wat een simpele combinatie lijkt een smaakontdekking. Of wat dacht je van een Zwitserse Rösti? Of een heerlijke aardappelsalade? Aardappelen zijn altijd goed voor een verrassing!