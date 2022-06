Het belang van een kwalitatieve matras

Hebben mensen het over een bed, dan bedoelen ze vaak de ombouw of het ledikant. Hoewel dit onderdeel van een bed het langst meegaat en het meest in het oog springt, heeft het niet de meeste invloed op je nachtrust. Dat heeft namelijk je matras. Kuilvorming, materiaalmoeheid of huisstofmijt hebben dan ook zeker geen goede invloed op je slaap. Hoe je dit kunt voorkomen? Door te kiezen voor een kwalitatieve matras!

Een kwalitatieve matras zorgt voor een goede nachtrust

Een goede matras ondersteunt een goede fysieke en mentale gezondheid. Met de juiste matras zorg je dat je ’s nachts zowel geestelijk als lichamelijk goed uit kunt rusten. Je voorkomt lichamelijke klachten aan bijvoorbeeld de nek en rug, en begint uitgerust aan de dag.

Wat een ideale matras is voor een goede nachtrust? Dat is een vraag die niet zo heel gemakkelijk te beantwoorden is, aangezien het nogal persoonlijk is. Onder andere je favoriete slaappositie en gevoelstemperatuur bepalen welke matras het best bij je past. Vind je het lastig om te beoordelen welke matrassen voor een goede nachtrust kunnen zorgen in jouw slaapkamer? Allnatura heeft hiervoor een handige matrassenvinder. Deze helpt je een keuze te maken uit hun uitgebreide assortiment aan ergonomische matrassen. Goed om te weten: de matrassen van Allnatura zijn dankzij het gebruik van natuurlijke materialen ook nog eens duurzaam en ecologisch verantwoord.

Geen overbodige belasting van milieu en klimaat

Een kwalitatieve matras draagt daarnaast op diverse manieren een positieve bijdrage aan een beter milieu en klimaat. Waarom koop je beter een duurzaam matras? Allereerst omdat de kans dat er schadelijke stoffen in de gebruikte grondstoffen aanwezig zijn, kleiner zijn bij een dergelijke matras. Niet alleen fijn voor je eigen gezondheid, maar ook voor het milieu aangezien afvoer van water of reststoffen na de productie geen problemen oplevert.

Daarnaast heeft een duurzame, kwalitatieve matras een langere levensduur dan een slechte matras. Een matras die langer meegaat zonder dat er kuilen in ontstaan bijvoorbeeld, hoeft minder snel vervangen te worden. Tijdens een gemiddeld mensenleven kan dit zomaar een paar matrassen schelen!

Goed onderhoud zorgt voor een langere levensduur

Gemiddeld gaan matrassen ongeveer zes tot twaalf jaar mee. Een kwalitatieve matras zal eerder in de bovenste helft van deze marge zitten. Wil je zo lang mogelijk genieten van je fijne matras? Bescherm dan je matras en eventueel topper met een aparte beschermende laag. Deze vangen vocht en transpiratie op, voordat ze de matras of de topper bereiken. Lucht je matras en topper daarnaast regelmatig. Sla tenminste iedere ochtend het dekbed terug tot aan het voeteneinde van het bed. Zo kan het opgeslagen vocht verdampen. Zet je matras daarnaast ook regelmatig eens rechtop, en hang de topper eens over de waslijn (of een paar stoelen) buiten in de zon. Vergeet tot slot niet je matras en topper te reinigen. Stofzuig deze bij het vervangen van het beddengoed, en was een afritsbare tijk eens of laat deze stomen.

