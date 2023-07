Het bezit van een huisdier vermindert de symptomen van ernstige psychische aandoeningen niet

Laatst geüpdatet op juli 19, 2023 by Redactie

Leven met en een hechte band hebben met een huisdier leidt niet noodzakelijkerwijs tot significante verbeteringen van de geestelijke gezondheid bij mensen met een ernstige psychische aandoening, zeggen onderzoekers. Uit een onderzoek, uitgevoerd door de Universiteit van York, bleek dat het leven met een dier – een hond, kat, vis of vogel bijvoorbeeld – het welzijn niet verbeterde of depressie, angst of gevoelens van eenzaamheid verminderde voor eigenaren met een ernstige psychische aandoening, zoals bipolaire stoornis of schizofrenie, in vergelijking met degenen die zonder dier leven.

Lees ook: Redenen waarom het ultieme geluk van huisdieren komt

De onderzoekers, die een vervolg gaven aan een eerdere enquête die in 2021 werd gehouden over het onderzoeken van aspecten van dierbezit en geestelijke gezondheid tijdens COVID-19, zeggen dat hun bevindingen de steeds sterker wordende overtuiging tegenspreken dat dieren de geestelijke gezondheid en het welzijn in alle contexten bevorderen.



In een enquête onder 170 Britse deelnemers met een ernstige psychische aandoening, meldden 81 dat ze ten minste één dier hadden, en meer dan 95% meldde dat hun dier hen gezelschap bood, een bron van consistentie in hun leven, en dat ze zich geliefd voelden. Honden en katten werden gerapporteerd als het meest gehouden huisdier, in overeenstemming met de algemene bevolking. De meeste deelnemers ervaren de band met hun dier als sterk.



In vergelijking met mensen met een ernstige psychische aandoening die geen dier hadden, werden in het onderzoek echter geen statistisch significante verbeteringen in de geestelijke gezondheid en gevoelens van eenzaamheid gevonden.



In de enquête van 2021, die hetzelfde cohort deelnemers gebruikte, had het team ontdekt dat het hebben van een dier in feite verband hield met een zelfgerapporteerde achteruitgang van de geestelijke gezondheid bij mensen met een ernstige psychische aandoening, mogelijk als gevolg van pandemische beperkingen en de uitdagingen van het verzorgen van hun dier in de context van de lockdown.



Dr. Emily Shoesmith, van de afdeling Gezondheidswetenschappen van de Universiteit van York, zei: “Er wordt nu steeds meer aangenomen dat gezelschapsdieren in de meeste of alle omstandigheden gunstig zijn voor de geestelijke gezondheid van alle eigenaren, maar dit is misschien niet het geval.



“De pandemie bood een unieke gelegenheid om deze vraag nader te bekijken, en we ontdekten dat hoewel veel deelnemers met een ernstige psychische aandoening meldden dat hun dier gedurende deze tijd een ‘reddingslijn’ was, de voordelen mogelijk teniet werden gedaan door de extra stress en angst veroorzaakt door de zorg voor een dier in de context van een lockdown.



“Deze nieuwe gegevens zijn verzameld nadat de pandemische beperkingen waren opgeheven, en hoewel we sinds de vorige enquête kleine verbeteringen vonden in termen van gerapporteerde welzijnsresultaten, vonden we niet dat het houden van dieren significant geassocieerd was met verbeterd welzijn, depressie, angst of eenzaamheid.”



Desondanks ervoeren de meeste deelnemers dat er een sterke band tussen mens en dier bestond met hun naaste gezelschapsdier, en meldden dat hun dier hen gezelschap en een bron van standvastigheid in hun leven bood.



De onderzoekers wijzen erop dat gezelschapsdieren nog steeds een essentieel onderdeel kunnen zijn van het sociale netwerk van mensen bij wie een ernstige psychische aandoening is vastgesteld, maar dat er meer werk nodig is om de nuances van de relatie te begrijpen, zoals of het type dier een verschil maakt, evenals andere externe factoren die extra stress kunnen veroorzaken.



Dr. Elena Ratschen, van de afdeling Gezondheidswetenschappen van de Universiteit van York, zei: “Een mogelijke verklaring voor onze huidige bevindingen zou kunnen zijn dat de extra verantwoordelijkheid van het houden van dieren nog steeds andere potentiële stressfactoren kan verergeren die mensen met een ernstige psychische aandoening ervaren. Dit omvat de kosten van voedsel, veterinaire rekeningen en onzekerheid over huisvesting.



‘De bevindingen suggereren dat de aard van interacties tussen mens en dier complex is. De band tussen eigenaren en dieren werd in dit onderzoek als hoog ervaren en is ongetwijfeld erg belangrijk in het leven van mensen.

Lees ook: Psychosen – de eerste tekenen en symptomen

“Het is echter niet noodzakelijkerwijs redelijk om aan te nemen dat het een middel is om de symptomen van een ernstige psychische aandoening te verbeteren of gevoelens van eenzaamheid te verspreiden in een zeer kansarme populatie van mensen met deze ziekten.”



De studie stelt dat toekomstig onderzoek baat zou hebben bij het rekruteren van een grotere steekproefomvang en het vergelijken van een grotere variatie van soorten geïdentificeerd als het dier waar de deelnemer zich het dichtst bij voelde.