Het bruidspaar begroeten? 5 ecologische ideeën voor je bruiloft!

Kleine muntjes, rijst of misschien confetti? Er zijn verschillende manieren om het bruidspaar te begroeten wanneer ze na de ceremonie naar hun gasten vertrekken. Wat de genodigde gasten zullen gooien, heeft een eigen symboliek in de cultuur. Traditie is één ding, maar de nieuwe gewoonten zijn iets heel anders. We geven tips over de huidige trends op het gebied van ecologisch denken en wat je op een bruiloft kunt doen om ecologisch te zijn, maar ook in lijn met de traditie.

Eco-bruiloften worden steeds populairder

Het is niet verwonderlijk dat ecologie ook zijn intrede doet in de trouwbranche. Jongeren kiezen steeds vaker voor milieuvriendelijke oplossingen. Momenteel zien we sterke trends op het gebied van gezondheid en dat is ook terug te zien in het soort gerechten dat geserveerd wordt. Eveneens sterk is de zero waste-trend, oftewel geen voedselverspilling en nog veel meer. Jongeren kiezen liever voor metalen rietjes dan voor papieren of plastic rietjes, omdat ze hergebruikt kunnen worden. Ook de bruiloftsomgeving is veranderd: stellen gebruiken geen plastic meer en in plaats van wegwerpdecoraties kiezen ze voor natuurlijke, kleurrijke bloemen.



Mensen proberen de tradities in ere te houden, maar gaan ook met hun tijd mee. Wat moet je nou allemaal serveren op een bruiloft?

Kies wat natuurlijk is

Het bruidspaar dat de kerk of het stadhuis verlaat is een heel plechtig en gedenkwaardig moment. Het kersverse bruidspaar wordt opgewacht door hun ouders, kennissen, vrienden en familie. Veel mensen vragen zich af hoe we het bruidspaar kunnen verwelkomen en wat op dit moment in de mode is.



Iets gooien op een bruiloft is een traditioneel gebruik dat geluk, vruchtbaarheid en goede wensen voor het pasgetrouwde stel symboliseert. Sommige traditionele voorwerpen die op bruiloften worden gegooid, zoals confetti, kunnen schadelijk zijn voor het milieu. Welke alternatieve oplossingen moet ik kiezen? Wij adviseren.



* Bloemblaadjes – ze zijn natuurlijk, biologisch afbreekbaar en niet schadelijk voor het milieu. Het is de moeite waard om verschillende kleuren bloemen te kiezen om kleur te geven aan de viering. Rozen zijn bijvoorbeeld erg geschikt om te gooien. Bloemblaadjes hebben echter één nadeel: ze zijn moeilijk te beheersen als het hard waait.

* Gedroogde kruiden – gasten kiezen steeds vaker voor gedroogde kruiden zoals lavendel, munt en rozemarijn. Ze ruiken niet alleen heerlijk, ze zijn ook biologisch afbreekbaar en natuurlijk.

* Stoffen banners – steeds vaker maken gasten stoffen banners die één lange ketting vormen. Het paar moeten onder het bouwwerk door. Deze kleurrijke “poort” ziet er geweldig uit op foto’s en is volledig ecologisch.

* Zeepbellen – in sommige landen zijn zeepbellen al een tijdje erg populair. Wat als we het paar zouden verwelkomen met kleurrijke waterballen? Hiervoor kun je een professionele machine huren of per gast een bekertje uitdelen. Heeft deze oplossing ook nadelen? Te veel natte bubbels kunnen je kapsel of make-up verpesten.

* Natuurlijke confetti – sommige stellen willen geen confetti opgeven en kiezen daarom voor confetti van gerecycled papier.

Het is de moeite waard om op te merken dat het kiezen van milieuvriendelijke opties voor een bruiloft ook een inspiratiebron kan zijn voor anderen en een voorbeeld kan zijn van hoe gemakkelijk het is om tijdens verschillende evenementen voor het milieu te zorgen. In plaats van overtollig afval te produceren, kun je deze speciale dag milieuvriendelijker maken en er tegelijkertijd voor zorgen dat het bruidspaar en hun gasten een magische en vrolijke dag hebben.