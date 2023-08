Het bruisende culturele najaar van Maastricht ademt cultuur

Laatst geüpdatet op augustus 30, 2023 by Redactie

Maastricht barst van de cultuur, 365 dagen per jaar. Dat is ook niet gek voor de 2e cultuurstad van Nederland, een titel die Maastricht met trots draagt. Ook dit najaar bestaat het programma van de stad weer uit een gevarieerd cultuuraanbod: van bijzondere optredens tot tentoonstellingen en van grote namen tot onontdekte parels.



De grote publiekstrekkers van Maastricht zoals het Vrijthof en de Sint Servaasbrug heeft bijna iedereen wel een keer gezien, maar ook voor topmusea en bijzondere evenementen ben je aan het juiste adres bij de stad in het zuiden. Dé bestemming voor een citytrip vol cultuur.

Festivalmaand september

De Maastrichtse festivalmaand september wordt afgetrapt met Festival MAAS!. Dit gratis toegankelijke cultuurfestival (7 t/m 10 september) biedt, in samenwerking met de vele culturele instellingen die de stad rijk is, een podium aan startende en gerenommeerde artiesten in de vorm van toneel, dans, film, tentoonstellingen, workshops, muziek en lezingen. The place to be tijdens MAAS! is Camping Kosmos, een kunstenfestival in campingsferen in het Sphinxkwartier, waar creativiteit geen grenzen kent. Het derde weekend van september staat in het teken van Kunstenfestival Musica Sacra (15 t/m 17 september), met dit jaar als centrale thema barmhartigheid. Ook bijzonder: de Nederlandse Dansdagen (29 september t/m 5 oktober) strijken voor de 26e keer neer in Maastricht met dansoptredens door de hele stad. Tijdens de tweede editie van het Maastricht Gallery Weekend (20 t/m 22 oktober) openen 16 galeries hun deuren voor kunstliefhebbers en de afsluiter van het culturele najaar is FASHIONCLASH Festival (17 t/m 29 november), een showcase van jonge modeontwerpers.

Tentoonstellingen in topmusea

Liefhebbers van musea kunnen ook hun hart ophalen in Maastricht. Bonnefanten, Fotomuseum aan het Vrijthof, Marres, Bureau Europa en het recent geopende Maastricht Museum presenteren stuk voor stuk bijzondere tentoonstellingen. Of je nu houdt van fotografie, beeldende kunst of podiumkunsten; er is voor ieder wat wils.



10 juni t/m 5 november 2023

patricia kaersenhout: Vision of Possibilities (Bonnefanten)



Vanaf 24 juni 2023

Maastricht 1673: De Zonnekoning verovert de stad (Maastricht Museum)



31 augustus t/m 12 november

Tentoonstelling Oase (Bureau Europa)



23 september 2023 t/m 17 maart 2024

Morgen gaat het beter van Humberto Tan (Fotomuseum aan het Vrijthof)



1 oktober 2023 t/m 7 januari 2024

Goodbye to Love (Marres, Huis voor Hedendaagse Kunst)



Bezoek de website: visitmaastricht.nl voor meer informatie.

Beeld: ©Sjoerd Derine