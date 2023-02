Het effect van zijde op je huid

Laatst geüpdatet op februari 1, 2023 by Redactie

Het is altijd fijn om de ervaring van een ander te horen voordat je zelf iets gaat kopen. Je vertrouwt tenslotte eerder de mensen om je heen dan een verkoop praatje. Daarom vinden wij het belangrijk om een oprecht en eerlijk verhaal te delen van iemand die ernstige acne ervaarde.



Zo kwamen wij in contact met Louise, 24 jaar. Altijd bezig met het verzorgen van haar huid en gaat naar verschillende specialisten voor haar acne en onzuiverheden. Een probleem moeilijk vanaf komt maar stapje voor stapje ziet ze verbetering. Zo kwam zij in aanmerking met een zijden kussensloop, behandeld met zilverionen, dat 99.7% antibacterieel is. Dit was door een van haar dermatologen aangeraden.



“Ik hoorde dat een katoenen kussensloop na 3 dagen vol bacteriën zit, meer dan een toiletbril! Ik vond dat echt schokkend en wist niet hoe snel ik een zijden kussensloop moest aanschaffen.” “Ik heb 24 jaar lang op katoen geslapen en had nooit gedacht dat het omwisselen van een kussensloop zo’n impact kon hebben om mijn huid. Ik merkte al vrij snel dat mijn acne een stuk rustig werd en minder rood was. Dat was iets voor mij wat niet vaak voorkomt!”



Zo heeft een zijden kussensloop niet alleen een antibacteriële werking, maar ook balanceert het de natuurlijke oliën van je huid en laat het je producten beter zijn werking doen. Katoen onttrekt namelijk vocht uit je huid waardoor het eerder in het katoenen kussensloop trekt dat in je huid. Een zijden kussensloop stoot vocht af, waardoor het je huid intrekt en niet eruit wordt getrokken. Hierdoor zal je ook merken dat je een stralendere huid zult hebben doordat je vochtgehalte op peil blijft.



“Hier merkte ik inderdaad ook verschil in, mn huid voelde minder droog ook aan en kreeg de indruk dat mijn producten beter werkte” “Daarnaast slaapt het super zacht, ik merk dat mn huid ook minder rood en geïrriteerd is sinds ik op een zijden kussensloop slaap. Ik neem het tegenwoordig ook altijd mee als ik op reis ga, want ik kan echt niet meer zonder”.



Naast het slapen op een zijden kussensloop, kan een zijden slaapmasker ook erg fijn zijn. Dit draagt bij aan betere slaapkwaliteit en mocht je last hebben van gezwollen ogen in de ochtend, kan het verkoelend effect van een zijden slaapmasker hier ook bij helpen.