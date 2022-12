Het ei – een voor de hand liggende ster op de kersttafel

Het ei is een duidelijk stralende ster in de keuken, zowel bij het kerstbakken als bij het koken. Met eieren creëer je een hele mooie betaalbare, voedzame en duurzame kersttafel. Niet alleen Pasen is een echt eieren feest, ook met kerst krijgt het ei de kans om wat extra te schitteren. Serveer gekookte eierhelften met je favoriete toppings, roer de eieren door het gehaktbeslag zodat de gehaktballen perfect zijn, klop de eieren op voor de krokante mosterdgrill van de ham of voor het glazuur op de peperkoekkoekjes en het peperkoekhuisje – en drink op de eieren als eierpunch op het kerstfeest.



Voor de eierpunch hoef je alleen maar eieren, suiker en melk door elkaar te kloppen, waarna het zowel met als zonder alcohol kan worden geserveerd. Perfect na een dag op de skipistes, of bij het vuur voor het avondeten.

Eieren – een superfood

Het ei is een unieke grondstof die vrijwel alle voedingsstoffen bevat die je lichaam nodig heeft. Het enige wat ontbreekt is vitamine C en eieren bevatten bijna geen koolhydraten. Bovendien zijn eieren redelijk betaalbaar – je krijgt veel eten en voeding voor het geld. Voor een paar euro’s heb je een superfood boordevol vitamines en andere voordelen waar je eindeloos mee kunt variëren.

Eieren tips voor op de kersttafel: