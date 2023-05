Het geheim om kalm te blijven tijdens het opvoeden van een puber

Laatst geüpdatet op mei 24, 2023 by Redactie

Als je een puber opvoedt, weet je al van de ’tiener houding’ die daarbij hoort. We zijn er allemaal zelf geweest, maar dat maakt het er niet gemakkelijker op als het gaat om het opvoeden van een puber. Maar, alles is niet verloren.



Het is misschien moeilijk te geloven dat de tiener die voor je staat je lieve baby was die constant glimlachte en lachte. Ouder zijn van een puber is tegenwoordig niet eenvoudig. Tieners hebben een veel moeilijker leven dan wij toen wij zo oud waren. Ja, de technologie is vooruitgegaan, waardoor dit voor ons allemaal gemakkelijker is geworden, maar het opent ook een hele andere wereld voor onze kinderen waar ze misschien nog niet klaar voor zijn.

Neem een pauze

Wanneer je puber je een houding geeft of constant klaagt over het moeten doen van klusjes, huiswerk of iets anders, is het tijd om kalm te blijven en de situatie onder controle te houden. Een goede manier om dat te doen is door een Mindful STOP Pauze te nemen:

Stop

Haal adem

Observeer

Ga door



Het is belangrijk om te begrijpen dat deze pauze voor ouders is; niet voor tieners. Het helpt je de situatie en je houding onder controle te houden. We kunnen onze tieners niet leren hoe ze hun houding kunnen beheersen als we de onze niet kunnen beheersen. Er worden dingen gezegd en gedaan die niemand meent omdat iedereen opgewonden is. Het is het beste om even een minuutje te pauzeren, jezelf te vermannen en dan verder te gaan.



Dit lijkt in het begin misschien moeilijk om te doen, maar het is het uiteindelijk waard. Je leert jezelf niet alleen hoe je de touwtjes in handen kunt houden, je laat je tiener ook zien dat een houding hem nergens brengt. Het is een win-win situatie voor jullie beiden. Onthoud dat je kind niet voor altijd een tiener zal zijn.