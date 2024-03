Het Grootste Zomerfeest van Nederland ’24

Laatst geüpdatet op maart 11, 2024 by Redactie

Na twee succesvolle edities keert Het Grootste Zomerfeest van Nederland met vele Nederlandse topartiesten, op zaterdag 31 augustus terug op het strand van Scheveningen. Er zijn o.a. optredens van o.a. ANOUK, Suzan & Freek, Kraantje Pappie, Flemming en Zoë Tauran. Kris Kross Amsterdam sluit deze zomerdag af met een spectaculaire show. De presentatoren van de dag zijn Qmusic-dj’s Menno Barreveld en Joost Swinkels.



Organisator Arwin Touw van LIVE on the BEACH: “Na twee succesvolle edities kijken we er met veel plezier naar uit om ook deze zomer weer samen met Qmusic een groots zomerfeest te organiseren. Bijzonder in de line up is ANOUK, die dit jaar maar weinig shows geeft maar een warm hart toe draagt aan haar ‘thuisstad’ Den Haag! Met deze line-up aan topartiesten wordt het van het begin tot het einde meezingen.

Tickets

De kaartverkoop start aanstaande vrijdag 15 maart om 10.00 uur via de website van Live on the Beach en Ticketmaster.nl. Op Qmusic kunnen luisteraars het komende weekend al kaarten winnen door te bellen naar de studio wanneer ze één van de artiesten uit de line-up op de radio horen.

Over de organisatoren

Live on the Beach is een grote speler in de evenementenbranche en kenmerkt zich door strandconcerten met topartiesten. Naast Het Grootste Zomerfeest, organiseerde Live on the Beach afgelopen jaren strandconcerten met o.a. Tino Martin, Kensington, Krezip en de Britse popgroep Keane. Qmusic is binnen de commerciële doelgroep de grootste radiozender van Nederland, met een marktaandeel van meer dan 20%. Het station is onder anderen bekend van de ochtendshow met Mattie & Marieke, de Top 40, de Foute Party en radiospel Het Geluid.

Het Grootste ZOMERFEEST van Nederland!

Zaterdag 31 augustus 2024

Strand van Scheveningen

13.30 uur – 23.00 uur



Kaarten: €60,00 (excl. €4,75 servicekosten)

Vanaf vrijdag 15 maart 10:00 uur verkrijgbaar via www.ticketmaster.nl