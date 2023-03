Laatst geüpdatet op maart 20, 2023 by Redactie

Na een succesvolle eerste editie keert Het Grootste Zomerfeest van Nederland op zaterdag 2 september terug op het strand van Scheveningen. Qmusic en festivalorganisator Live on the Beach slaan wederom hun handen ineen voor het zomerfeest met een groot aantal Nederlandse topartiesten.



Er zijn optredens van o.a. Guus Meeuwis, Suzan & Freek, Kraantje Pappie, Donnie, Emma Heesters en Diggy Dex. Kris Kross Amsterdam sluit deze zomerdag met een spectaculaire show af. De hosts van de dag zijn QMusic dj’s Menno Barreveld en Joost Swinkels.



Organisator Arwin Touw van Live on the Beach: “Na de succesvolle eerste editie in 2022 kijken we er met veel plezier naar uit om ook deze zomer weer samen met Qmusic een groots zomerfeest te organiseren. Met een line-up van topartiesten wordt het van het begin tot het einde meezingen.”

Tickets

De kaartverkoop start aanstaande vrijdag 24 maart om 10.00 uur. Op Qmusic kunnen luisteraars het komende weekend kaarten winnen door te bellen naar de studio wanneer ze één van de artiesten uit de line-up horen.

Driedaags programma compleet

Met deze drie dagen is het Live on the Beach programma compleet. Al eerder kondigde Live on the Beach het strandconcert van Anouk & BLØF aan (donderdag 31 augustus) en het Beatstad Festival met Goldband, DI-RECT, Son Mieux en Prins S en de Geit (vrijdag 1 september). Voor zowel Anouk & BLØF als ook het Beatstad Festival is de kaartverkoop al eerder begonnen.

Zaterdag 2 september 2023

Strand van Scheveningen

13.30 uur – 23.00 uur



Kaarten: €55,00 (excl. €4,50 servicekosten)



Vanaf 25 maart 10:00 verkrijgbaar via www.ticketmaster.nl

