Het is de heetste zomerhuidtrend, maar is het veilig?

Het is een van de populairste zomertrends om in de kortst mogelijke tijd de donkerste kleur te krijgen – Browning Lotions. Influencers op sociale media prijzen deze oplossing voor het helpen met hun zomerse kleurtje, maar ze hebben het niet gehad over de potentiële gevaren die het gebruik van dit nieuwe product met zich meebrengt.



Bruiningslotion werkt met de UV-stralen van de zon om je huid sneller donkerder te maken, maar experts zeggen dat dit erg schadelijk kan zijn voor de huid. Deskundigen maken zich zorgen over de aard van bruiningsversnellers zoals bruiningslotion. Het is belangrijk om te weten dat een kleurtje nooit als gezond wordt beschouwd en dat blootstelling aan UVA- en UVB-straling huidkanker kan veroorzaken. Een kleurtje is een waarschuwingsvlag of een teken van schade door de zon, en het tweede probleem is dat door dit soort producten lijkt alsof mensen enigszins beschermd zijn tegen de UV-stralen van de zon, terwijl dat niet zo is.

Elke blootstelling aan UVA- en UVB-stralen is zeer schadelijk voor de huid, en verhoogt het risico op huidkanker. Deskundigen zijn het erover eens dat de beste en enige manier om jezelf te beschermen het gebruik van breedspectrumzonnebrandcrème met een SPF van 30 of hoger is, zelfs op bewolkte dagen. Breng een breed spectrum zonnebrandcrème aan die titaniumdioxide en/of zinkoxide bevat, die bescherming biedt tegen zowel UVA- als UVB-stralen, royaal op alle onbedekte huid, vooral je neus, oren, nek, handen, voeten en zelfs je lippen. Het wordt ook aanbevolen om elke 2 uur en nadat je in het water bent gegaan opnieuw te smeren. Lichtbeschermende kleding, breedgerande hoeden en zonnebrillen zijn ook uitstekende manieren om je tegen de zon te beschermen. Het gebruik van elke vorm van bruiningsversneller, inclusief bruiningslotion, kan je blootstellen aan verschillende soorten huidkanker, waaronder de meest dodelijke vorm, melanoom. Als je er echt een beetje sunkissed uit wilt zien zonder de gevaren van in de zon zitten, worden sunless zelfbruiners aangeraden. Ze hebben echt een lange weg afgelegd sinds de dagen van oranje strepen.